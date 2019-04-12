İmamoğlu: Biz Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmesini istiyoruz

© AA / Evren Atalay Bakan Soylu: 318 bin 500 Suriyeli geri döndü

Avcılar ilçesinde seçmenlerine seslenen İmamoğlu, insancıl duruşlarını kimsenin değiştiremeyeceğini belirterek İstanbul’daki durumun envanterini çıkaracağını ifade etti. CHP’li siyasetçi, Suriyelilerin çektiği ızdırapların elden geçirileceğini dile getirerek çocuk evliliklerinin olduğunu, çocuk ve ailelerin travma yaşadığını aktardı.

'SURİYELİ MÜLTECİLER TOPLU BİR NÜFUS DEĞİŞTİRME OLARAK GETİRİLMİŞ OLABİLİR'

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’da milyona yakın mülteci bulunduran bu kentin fikri, isteği nedir? Yarınlarda Suriyeli mültecilerin varlığının anlamı ne olmalıdır? Vatanlarına nasıl, ne şekilde ve ne zaman gitmeliler? Bu konuda öncü politikalar geliştireceğiz. Suriyeli mülteciler bu şehre ve bu ülkeye 3 buçuk milyon insan olarak mülteci kavramının ötesinde toplu bir nüfus değiştirme olarak getirilmiş olabilir. O dönemde bu kararı alanlar bugün bu yanlışın farkında. Ancak biz Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmesini istiyoruz.”

Uluslararası platformlardaki ‘dilsiz şeytanlar’a “Kardeşim yerin altındaki petrolüyle ilgilenene kadar bu topraklarda barışı, huzuru temin etme konusunda gereğini yapın” diyeceğini belirten İmamoğlu, “Emperyalist düşüncelerinizi masum insanların üzerinde baskı unsuru olarak kullanmayın” ifadelerini kullandı.