Yarkadaş: Maltepe'de bir grup AKP ve MHP'li oy sayım alanına girerek hakimleri tehdit etti

Eski milletvekili Barış Yarkadaş, oy sayımı sırasında hakimlerin tehdit edildiğini öne sürdü. Sayıma yarın devam edileceğini aktaran Yarkadaş, "Maltepe'de AKP ve MHP'lilerin müdahalesi yüzünden sayımlar durdu. Sayımlara yarına kadar ara verildi" dedi.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul’un Maltepe ilçesindeki oy sayımının, AK Partili ve MHP’lilerin sayım alanına topluca girmesi nedeniyle durdurulduğunu açıkladı. Sayıma yarın devam edilecek.

Twitter hesabından açıklama yapan eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Maltepe İlçe Seçim Kurulu’nun, sandık sayım kurulu sayısını arttırma ve sayımı hızlandırma kararına AK Parti ve MHP üyelerini tepki gösterdiğini aktardı.

Sayım alanına giren grubun çalışmaları durdurduğu belirten Yarkadaş, “Bir grup AKP ve MHP’linin Maltepe’deki oy sayım alanına girip HAKİMLERİ ALENEN TEHDİT ETMESİ üzerine başlayan gerginlik duruldu. AKP ve MHP oyların sayılmasını neden istemiyor? ‘Kurul sayısının artırılacağı’nı medya bile biliyorken ‘Bizim haberimiz yoktu’ demenin anlamı nedir?” ifadelerini kullandı.

Sayıma yarına kadar ara verildiğini ifaden Barış Yarkadaş’ın paylaşımları şöyle:

— Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun, Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı artırmak istemesine tepki gösteren MHP ve AKP'liler, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurdu. Bunun üzerine Özel Harekat duruma müdahale etti ve salona girdi. Şu an sayım yapılamıyor.

SON DAKİKA: Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun, Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı artırmak istemesine tepki gösteren MHP ve AKP'liler, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurdu. Bunun üzerine Özel Harekat duruma müdahale etti ve salona girdi. Şu an sayım yapılamıyor. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 12, 2019

​'HAKİMLERİ ALENEN TEHDİT ETTİLER'

— Bir grup AKP ve MHP'linin Maltepe'deki oy sayım alanına girip HAKİMLERİ ALENEN TEHDİT ETMESİ üzerine başlayan gerginlik duruldu. AKP ve MHP oyların sayılmasını neden istemiyor? 'Kurul sayısının artırılacağı'nı medya bile biliyorken 'Bizim haberimiz yoktu' demenin anlamı nedir?

2- Bir grup AKP ve MHP'linin Maltepe'deki oy sayım alanına girip HAKİMLERİ ALENEN TEHDİT ETMESİ üzerine başlayan gerginlik duruldu. AKP ve MHP oyların sayılmasını neden istemiyor? 'Kurul sayısının artırılacağı'nı medya bile biliyorken 'Bizim haberimiz yoktu' demenin anlamı nedir? — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 12, 2019

— Maltepe'deki tüm oylar şu an HAKİM güvencesinde… Sayımlar biraz sonra başlayacak. Lütfen herkes sakin olsun… İmamoğlu pazartesi günü mazbatasını alacak; şu an itibariyle fark 13.935… Maltepe'de sayılan sandık 600'e yaklaşıyor. 1089 sandığın çoğu gitti azı kaldı.

— Maltepe'de AKP ve MHP'lilerin müdahalesi yüzünden sayımlar durmuştu… İşte bu görüntülerin ardından sayımlara YARINA KADAR ara verildi. Sayım işlemi Cumartesi sabahı hakimlerin verdiği karar üzerine iki değil '20 KURUL'la devam edecek.

3- Maltepe'deki tüm oylar şu an HAKİM güvencesinde… Sayımlar biraz sonra başlayacak. Lütfen herkes sakin olsun… İmamoğlu pazartesi günü mazbatasını alacak; şu an itibariyle fark 13.935…



Maltepe'de sayılan sandık 600'e yaklaşıyor. 1089 sandığın çoğu gitti azı kaldı… pic.twitter.com/iPYiF4RkY0 — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 12, 2019

4- AKP ve MHP'lilerin oy sayımını engellemeye çalıştıkları Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nden bir görüntü… Biraz sonra sayım yeniden başlıyor… pic.twitter.com/clVbQB0FHJ — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 12, 2019

5- Maltepe'de AKP ve MHP'lilerin müdahalesi yüzünden sayımlar durmuştu… İşte bu görüntülerin ardından sayımlara YARINA KADAR ara verildi. Sayım işlemi Cumartesi sabahı hakimlerin verdiği karar üzerine iki değil '20 KURUL'la devam edecek. pic.twitter.com/OtoPveXffJ — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 12, 2019

​'HAKİMLER ÖNCE TEHDİT EDİLDİ, ARDINDAN YUHALATILDI'

— İşte AKP ve MHP'lilerin olayı başlatma anı… HAKİMLER önce tehdit ediliyor, ardından ise yuhlatılıyor… Bakın bakalım olayı kim ve nasıl başlatmış… Yandaş medya duyuyor musun, görüyor musun ve en önemlisi yalan söylediğin için utanıyor musun?

İşte AKP ve MHP'lilerin olayı başlatma anı… HAKİMLER önce tehdit ediliyor, ardından ise yuhlatılıyor… Bakın bakalım olayı kim ve nasıl başlatmış… Yandaş medya duyuyor musun, görüyor musun ve en önemlisi yalan söylediğin için utanıyor musun? pic.twitter.com/RjNTZ5CkqW — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 12, 2019

TUTANAK

— İşte AKP ve MHP'nin yalanını ortaya koyan RESMİ BELGE… AKP ve MHP'lilerin saldırısına uğrayan HAKİMLER, olayların nasıl başladığını anlatıyor. HAKİMLER, AKP ve MHP'lilerin salonu bastığını tutanakta şu şekilde anlatıyor:

İŞTE AKP VE MHP'nin yalanını ortaya koyan RESMİ BELGE… AKP ve MHP'lilerin saldırısına uğrayan HAKİMLER, olayların nasıl başladığını anlatıyor. HAKİMLER, AKP ve MHP'lilerin salonu bastığını tutanakta şu şekilde anlatıyor: pic.twitter.com/CsRiQaYF3t — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 12, 2019

​'KAZANANIN OLAY ÇIKARDIĞI NEREDE GÖRÜLMÜŞ?'

— Yandaş medya ile iktidar sözcüleri, halkın aklıyla alay ediyor ve "Maltepe'de CHP'liler olay çıkardı" yalanını söylüyor. Dünyanın neresinden seçim kazananların olay çıkardığı görülmüş? Kavgayı, seçimi kaybettiğini kabullen(e)meyen ve sonucu hazmedemeyenler çıkarır…

Yandaş medya ile iktidar sözcüleri, halkın aklıyla alay ediyor ve "Maltepe'de CHP'liler olay çıkardı" yalanını söylüyor.



Dünyanın neresinden seçim kazananların olay çıkardığı görülmüş?



Kavgayı, seçimi kaybettiğini kabullen(e)meyen ve sonucu hazmedemeyenler çıkarır… — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 12, 2019

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