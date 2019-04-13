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14:02 13 Nisan 2019
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    Mehmet Metiner

    Metiner: Birileri 'Ben demedim mi?' modunda hem bizi dövüyor hem de karşı cenaha göz kırpıyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1411)
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    Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Bakıyorum birileri 'Ben demedim mi?' modunda hem bizi dövüyor hem de karşı cenaha göz kırpıyor" ifadesini kullandı.

    Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Star'da "Fırıldakları tanımak" başlığıyla yayımlanan yazısında "Az bir kazanım mıdır bu? Bence değil. Çevrenize üşüşen hatta başınıza taç ettiğimiz fırıldakları, güçten yana tavır alanları ve ihanetçileri ancak zor zamanlarda tanırsınız" dedi.

    Metiner şöyle devam etti:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Erdoğan: Omuz omuza olmamız gerekirken başka mecralara yönelenleri görüyorum
    Size gerçekten sadık olanları ayağınız sürçtüğünde tanırsınız asıl. 

    Kimin sizi yürekten sevip sevmediğini... 

    Kimin güç karşısında eğilip eğilmediğini... 

    Hamdolsun en güçlüyüz. 

    Bir parça ayağımız sürçtü diye akıl verenleri mi istersiniz, yeni güç sahiplerine yaltaklananları mı istersiniz, benim üstümü çizerseniz akıbeti bu olur diyenleri mi? 

    Kendi küçük iktidar alanını ve iktidar üzerinden devşirdiği menfaat düzenini sürdürmek için partisinin adayına bilerek kaybettiren ihanetçileri mi? 

    Meğer ne çoklarmış! 

    AK Parti - Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS /
    Güngör: Alnına dahi 'Reis' yazısını asmaya çalışan gazeteciler, siyasetçiler birer 'zübükzade'ye dönüşmüş
    Sabah’tan Dilek Güngör’ün 'Fırıldak Kubi' dediklerine bir de benim işaretlediklerimi eklerseniz çevremizde ve içimizde ne kadar çok olduklarını görürsünüz... 

    O yüzden diyorum topunu bu süreçte tanımak az bir kazanım değildir. 

    Henüz en güçlüyken, yalnızca bir iki yerde sandık çelmelemeleriyle ayağımız sürçmüşken bunu yapabiliyorlarsa demek ki yenildiğimizde bu bilumum alçaklar neler yapmazlar neler! 

    Bir musibetin bin nasihatten evla olduğunu boşuna dememişler elbet. 

    Suçu milletimizde değil, kendimizde arayacağız. 

    FETÖ maskeli adaya daha mazbatasını almadan güzellemeler yapan, kuruldukları televizyon ekranlarından selam gönderen veya başkaları üzerinden haber salan o fırıldakları asla unutmayacağız. 

    Bileceğiz ki o tıynetteki insanlara itibar göstermek hasbi insanların bizden uzaklaşmasını sağlıyor. 

    Kemal Öztürk
    © Fotoğraf : Instagram
    Yeni Şafak yazarı Öztürk: AK Parti’nin fabrika ayarlarını CHP kullanıyor şimdi
    Bakıyorum birileri “Ben demedim mi?” modunda hem bizi dövüyor hem de karşı cenaha göz kırpıyor.

    Bir bakıyorum bir dönemler Cumhurbaşkanımızın uçağından inmeyen, çevresinde akıldanesi olarak dolanan, dahası Cumhurbaşkanımız adına adeta ahkâm ve racon kesen bir bayan kurulduğu tv ekranlarından bir FETÖ imalatı olan zata övgüler diziyor. 

    Kılıçdaroğlu CHP’nin başına geçtiğinde de hatırlıyorum bu pek muteber köşe yazarı “Yeni CHP” söylemi üzerinden güzellemeler yapıyordu. 

    Sonradan çark edip rotasını Reis’ten yana çevirdi. 

    Demem o ki az biraz ayağımızın sürçmesi, o birilerini maskelerinin düşmesine neden olduğu için hayırlı olmuştur. 

    'Hoşunuza gitmeyen bir husus hakkınızda hayırlı olabilir' diyen Yüce Rabbimiz eminim ki bundan ders çıkardığımızda hem şerleri hayreyleyecek hem de bizi çok daha güçlü kılacaktır. 

    Ya sabır."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1411)
    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, eleştiri, Sabah, Dilek Güngör, Star gazetesi, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Metiner
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