Metiner: Birileri 'Ben demedim mi?' modunda hem bizi dövüyor hem de karşı cenaha göz kırpıyor

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Bakıyorum birileri 'Ben demedim mi?' modunda hem bizi dövüyor hem de karşı cenaha göz kırpıyor" ifadesini kullandı.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Star'da "Fırıldakları tanımak" başlığıyla yayımlanan yazısında "Az bir kazanım mıdır bu? Bence değil. Çevrenize üşüşen hatta başınıza taç ettiğimiz fırıldakları, güçten yana tavır alanları ve ihanetçileri ancak zor zamanlarda tanırsınız" dedi.

Metiner şöyle devam etti:

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Erdoğan: Omuz omuza olmamız gerekirken başka mecralara yönelenleri görüyorum

Size gerçekten sadık olanları ayağınız sürçtüğünde tanırsınız asıl.

Kimin sizi yürekten sevip sevmediğini...

Kimin güç karşısında eğilip eğilmediğini...

Hamdolsun en güçlüyüz.

Bir parça ayağımız sürçtü diye akıl verenleri mi istersiniz, yeni güç sahiplerine yaltaklananları mı istersiniz, benim üstümü çizerseniz akıbeti bu olur diyenleri mi?

Kendi küçük iktidar alanını ve iktidar üzerinden devşirdiği menfaat düzenini sürdürmek için partisinin adayına bilerek kaybettiren ihanetçileri mi?

Meğer ne çoklarmış!

Sabah’tan Dilek Güngör’ün 'Fırıldak Kubi' dediklerine bir de benim işaretlediklerimi eklerseniz çevremizde ve içimizde ne kadar çok olduklarını görürsünüz...

O yüzden diyorum topunu bu süreçte tanımak az bir kazanım değildir.

Henüz en güçlüyken, yalnızca bir iki yerde sandık çelmelemeleriyle ayağımız sürçmüşken bunu yapabiliyorlarsa demek ki yenildiğimizde bu bilumum alçaklar neler yapmazlar neler!

Bir musibetin bin nasihatten evla olduğunu boşuna dememişler elbet.

Suçu milletimizde değil, kendimizde arayacağız.

FETÖ maskeli adaya daha mazbatasını almadan güzellemeler yapan, kuruldukları televizyon ekranlarından selam gönderen veya başkaları üzerinden haber salan o fırıldakları asla unutmayacağız.

Bileceğiz ki o tıynetteki insanlara itibar göstermek hasbi insanların bizden uzaklaşmasını sağlıyor.

Bakıyorum birileri “Ben demedim mi?” modunda hem bizi dövüyor hem de karşı cenaha göz kırpıyor.

Bir bakıyorum bir dönemler Cumhurbaşkanımızın uçağından inmeyen, çevresinde akıldanesi olarak dolanan, dahası Cumhurbaşkanımız adına adeta ahkâm ve racon kesen bir bayan kurulduğu tv ekranlarından bir FETÖ imalatı olan zata övgüler diziyor.

Kılıçdaroğlu CHP’nin başına geçtiğinde de hatırlıyorum bu pek muteber köşe yazarı “Yeni CHP” söylemi üzerinden güzellemeler yapıyordu.

Sonradan çark edip rotasını Reis’ten yana çevirdi.

Demem o ki az biraz ayağımızın sürçmesi, o birilerini maskelerinin düşmesine neden olduğu için hayırlı olmuştur.

'Hoşunuza gitmeyen bir husus hakkınızda hayırlı olabilir' diyen Yüce Rabbimiz eminim ki bundan ders çıkardığımızda hem şerleri hayreyleyecek hem de bizi çok daha güçlü kılacaktır.

Ya sabır."