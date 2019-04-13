Rus Alexandrova, bir Türk'e aşık oldu: Türkiye'de evlendi, AKUT gönüllüsü oldu

Rus vatandaşı Ksemia Alexandrova, Türkiye'ye gelerek Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü oldu. Mersin'de bir Türk ile evlenen Alexandrova, zamanının çoğunu eşiyle birlikte AKUT'ta geçiriyor. Sputnik'e konuşan Rusyalı Alexandrova, insan ve hayvanlara çok değer verdiği için gönüllü AKUT üyesi olduğunu söyledi.
Türk vatandaşı Onur Özdamar'a aşık olduğu için Türkiye'ye gelen Rus vatandaşı 25 yaşındaki Ksemia Alexandrova, gönlünü kaptırdığı Onur Özdamar'la evlendi ve birlikte Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü oldular.
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan Alexandrova, zamanının çoğunu eşiyle birlikte AKUT'ta geçiriyor.
"AKUT insanları ve hayvanları kurtarıyor. Bu çok güzel bir şeydir. Türkiye'ye şubat ayında geldim. Mart ayında Onur ile evlendim. Eşim Onur Özdamar'ın AKUT'ta gönüllü olması beni çok etkiledi. O çoktan beri AKUT'ta gönüllü olarak çalışıyor. Bu özelliği hoşuma gidiyor. Onla zamanımızın çoğunu AKUT'ta geçiyoruz. İnsanların zor anlarında yanında olmak güzel bir duygudur. AKUT'a geldiğimde kendimi keyifli hissediyorum."
AKUT Mersin Temsilcisi Doğan Göktekin de şöyle konuştu:
"AKUT'ta yer alan herkes gönüllü bir şekilde çalışıyor. Tüm gönüllülere eğitimler veriyoruz. AKUT olarak arama kurtarma operasyonlarında malzeme konusunda zorluklar çekiyoruz. Arama kurtarma ve donanım malzemelerinin temini konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Birçok kez kurtarma operasyonuna giderken malzeme eksikliğinden kaynaklı yeteri kadar kurtarma operasyonu yapamadık. Seller konusunda eğitimlerimiz var ama bazen seller oluyor olay yerine gidiyoruz ama bizde bot ve dalış malzemeleri ile kıyafetleri olamadığı için kurtarma operasyonunu yapamıyoruz.
'PERSONELİMİZ TAM AMA MALZEME EKSİKLİĞİNDEN KURTARMA OPERASYONU YAPAMIYORUZ'
Eğitimimiz tam personelimiz tam ama malzeme eksikliğinden kurtarma operasyonu yapamıyoruz. Bu bizi çok üzüyor. Malzeme eksikliğinden Mersin'de yaşanan sellerde kurtarma operasyonuna katılamadık. Malzemelerin olmaması bizi çok zorluyor. Toplumdan bu konuda destek bekliyoruz. Arama kurtarma malzemelerin bize bağış yapılmasını istiyoruz. Gönüllü istiyoruz. İnsanların gelip bizde gönüllü olmasını istiyoruz. AKUT olarak doğal afetlerle ilgili eğitimler veriyoruz. Mersin'de bu yıl 15 bin kişiye eğitimler verdik. Okullarda eğitimler verdik."
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