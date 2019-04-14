Yarkadaş: Maltepe'deki 1089 sandığın yaklaşık 800'ü sayıldı

Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde devam eden oy pusulularının sayımlarında şu ana kadar bin 89 sandıktan 742 sandığın sayıldığı ve oy sayım işlemlerinin 2 kuruldan 12 kurula çıkartıldığı öğrenildi. Bu arada, dün gece geç saatlerde ara verilen oy sayım işlemleri sabah erken saatlerde yeniden başladı.

Birleştirme tutanaklarının kesinleşmesinden sonra AK Parti'nin olağanüstü başvuru için bir haftalık süresi var.

Eski CHP vekili Yarkadaş, Maltepe'deki oy sayımına ilişkin son durumu Twitter hesabından paylaştı. Barış Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle:

"Saat 09.09…

Maltepe'deki 1089 sandığın yaklaşık 800'ü sayıldı.

Sandık Sayım Kurulu görevlileri olağanüstü bir çaba gösteriyor.

Geriye kalan 300'e yakın sandığın sayımının bu gece geç saatlerde de olsa bitmesi bekleniyor."

Saat 09.09…



Maltepe'deki 1089 sandığın yaklaşık 800'ü sayıldı.



Sandık Sayım Kurulu görevlileri olağanüstü bir çaba gösteriyor.



Geriye kalan 300'e yakın sandığın sayımının bu gece geç saatlerde de olsa bitmesi bekleniyor. @ekrem_imamoglu @herkesicinCHP pic.twitter.com/ikJXjGIa8f — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 14, 2019

AK Parti, sayım işleminin tamamlanmasının ardından YSK'ya seçimlerin yenilenmesi için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin AK Parti'nin Maltepe'de yaptığı itiraz üzerine YSK, bin 89 sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tekrar sayılmasına karar vermişti.