Maltepe'de sayım durdu

Sayımların devam ettiği Maltepe'de 1089 sandığın 913'ü sayıldı. Geride sayılacak olan 176 sandık kaldı. Son sayımla birlikte Ekrem İmamoğlu 13.907 oy ile önde. Maltepe'den son durumu aktaran Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, sayımın durduğunu duyurdu.

Maltepe'den son durumu aktaran Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, sayımın durduğunu duyurdu.

CHP'li Yarkadaş'ın paylaşımları şu şekilde:

— Maltepe'deki SAYIM DURDU. Çünkü; YSK'nın yazılı talimatına rağmen; memurlar, AKP ve MHP'li temsilciler tutanaklara imza atmıyor diye imza atmayacaklarını söylüyor. Oysa ki; YSK'ya göre hakimler ile CHP ve SP temsilcilerinin imzası yeterli. Maltepe Seçim Kurulu şu an toplantıda.

— AKP-MHP, Maltepe'deki sandıkların tümünü saydırarak değişik bir sonuç almayı planlıyordu. Sonuçlar istedikleri gibi çıkmayınca bu kez de sayım bitmesin diye hakimlerin tutanaklarına imza atmıyorlar. Memurlar da kendilerini baskı altında hissediyor. İktidar halka meydan okuyor.

— AKP ve MHP, İlçe Seçim Kurulu'nun oluşturduğu son 10 sayım istasyonunun saydığı 300 sandığın yeniden sayılmasını istiyor. Bunun anlamı 800 sandığı geçen sayım işleminin yeniden 500'lere dönmesi… Oysa ki; engelleme olmasa sayım bu gece bitecek, yarın mazbata verilecekti.

İLÇE SEÇİM KURULUNDAN ‘YENİDEN SAYILSIN’ KARARI

İlerleyen saatlerde Yarkadaş yeni bir açıklama yaparak ilçe seçim kurulunun 400 sandığın yeniden sayılmasına karar verdiğini söyledi. Yarkadaş, “AKP ve MHP, İlçe Seçim Kurulu’nun yaptırdığı 400 sandığın sayımını iptal ettirdi. Bunun anlamı şu; sayımlar, 500. sandıktan yeniden başlayacak. Sayımları, ilk oluşturulan iki kurul yeniden sayacak. Bu yüzden, şu an toplan 576 sandık sayılmayı bekliyor. CHP karara itiraz etti” ifadelerini kullandı.

4- AKP ve MHP, İlçe Seçim Kurulu'nun yaptırdığı 400 sandığın sayımını iptal ettirdi. Bunun anlamı şu; sayımlar, 500. sandıktan yeniden başlayacak. Sayımları, ilk oluşturulan iki kurul yeniden sayacak. Bu yüzden, şu an toplan 576 sandık sayılmayı bekliyor. CHP karara itiraz etti. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 14, 2019

​176 SANDIK KALMIŞTI

Maltepe’de 1089 sandığın 913'ü sayılmıştı. Geriye kalan 176 sandığın sayımınınsa gece saatlerde bitmesi bekleniyordu.

OLAYLARIN ARDINDAN BAZI ÖNLEMLER ALINDI

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde önceki gün yaşanan arbedenin ardından YSK Maltepe İlçe Temsilciliği olayı tutanak altına almış ve bina için bazı güvenlik önlemlerinin alınmasına hükmetmişti.

Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Süleyman Bayer, 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bahar Efe ve Müdür Vekili Emel Kaplan'ın imzası bulunan tutanakta; Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde bulunan Galeri A salonuna terminallerde sayım esnasında gruplara gözlemci sıfatıyla siyasi partiler tarafından bildirilen kişiler ve 2'şer milletvekililenin dışında başka hiçbir kimsenin alınmaması kararlaştırılmıştı. Kararda ayrıca; “Salon girişinde bulunan boş camlı alan önünde çay servisi yapılmasın” ifadelerine yer verilmişti.

EKREMOĞLU-YILDIRIM ARASINDAKİ FARK: 13.907

Barış Yarkadaş Twitter hesabından İstanbul'da Ekem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkını açıklamıştı. Son durumu paylaşan Yarkadaş, "Maltepe'de an itibariyle 1089 sandığın 913'ü sayıldı. Geride sayılacak olan 176 sandık kaldı. Şu an son sayımla birlikte Ekrem İmamoğlu 13.907 oy ile bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Biz de Maltepe'de sandık ve oy nöbetindeyiz" ifadelerini açıkladı.

Maltepe'de an itibariyle 1089 sandığın 913'ü sayıldı. Geride sayılacak olan 176 sandık kaldı. Şu an son sayımla birlikte @ekrem_imamoglu 13.907 oy ile bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Biz de Maltepe'de sandık ve oy nöbetindeyiz. pic.twitter.com/WilbtbfySP — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 14, 2019

​Anadolu Ajansı'nın sabah saatlerinde geçtiği haberde ise oy sayımının devam ettiği Maltepe'de 1089 sandıktan 742 sandığın sayıldığı ve oy sayım işlemlerinin 2 kuruldan 12 kurula çıkartıldığı belirtilmişti.