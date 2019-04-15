Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısı yüzde 20 arttı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2019’un ilk üç ayında dış hatlar yolcusunda rekor artış meydana geldi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18’lik artış ile 2 milyon 960 bin olarak gerçekleşti.
Dış hat yolcu artışı sadece mart ayında ise yüzde 20 artışla 1 milyon 70 bin kişiye yükseldi. Bu arada ilk üç ayda toplam yolcu sayısı ise 8 milyon 50 bin oldu. Yılın ilk çeyreğinde dış hat seferi yapan uçak sayısında da benzer oranda bir artış elde edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ilk 3 ayında dış hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre uçak iniş ve kalkış trafiği ise yine yüzde 18’lik artış ile 21 bin 49 olarak gerçekleşti.
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