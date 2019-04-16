CHP Sözcüsü Öztrak: FETÖ tipi bir kumpasla karşı karşıyayız

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Önce AA'nın eliyle seçimleri çalmak istediler, şimdi masa başında bu seçimleri nasıl çalarız girişimi içerisindeler. İstanbullunun verdiği yetkiyi kapıp kaçabilir miyiz diyorlar. Sayın Yavuz öyle şeyler söyledi ki ciddi bir algı operasyonunun başladığı ortaya çıktı.

- FETÖ tipi bir kumpasla karşı karşıyayız.

- Öyle bir itiraz dilekçesi hazırlanmış ki ortaya karışık bir dilekçe. Bir sürü gerekçe var, biri olmazsa diğeri. Acaba bir şekilde iptal ettirebilir miyiz diye bir çaba içerisine girmişler.

- Bu suiistimale dur diyecek olan Yüksek Seçim Kurulu'dur.

- Oyların tamamı yeniden sayılsaydı bizim rakamlarımız gerçek olacaktı dedi. Bu nedir? Nasıl bir sistem bu? Böyle şüphelerle, delillendirilmemiş gerekçelerle seçimlerin iptalinin istenmesinin mümkün olmadığını artık biliyoruz.

- AKP'nin elinde bizdeki tutanaklardan farklı tutanaklar mı var? Elimizdeki ve onlardaki Islak imzalı tutanaklar aynı.

- Kullanılan oyun seçmen sayısını tutmadığını söylüyorlar. Görevli olarak gelenler polisler oy kullanmış olabilir. Partilerin almış oldukları oylara bakmak lazım.