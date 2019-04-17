Ali Nesin: Kadir Mısıroğlu, bu ülkenin renklerinden biridir, helal olsun adama

Matematikçi Ali Nesin, yoğun bakımdaki Kadir Mısıroğlu’na yöneltilen sert eleştirilere tepki gösterdi. Nesin, "Kadir Mısıroğlu, bu ülkenin renklerinden biridir. Helal olsun adama ve eğer varsa, öldüğünde Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, geçen günlerde yoğun bakıma alınan Kadir Mısıroğlu'na yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

Nesin sosyal medya hesabında “Kadir Mısıroğlu yoğun bakımda ve muhtemelen ölüm döşeğinde. Sosyal medyada laikler tarafından yapılan sözüm ona espriler tüylerimi diken diken ediyor. Hiç utanmaları yok. Bunların her tarafı laik olsa ancak şeriata neden olabilirler! Kadir Mısıroğlu, bu ülkenin renklerinden biridir. Helal olsun adama ve, eğer varsa, öldüğünde Allah gani gani rahmet eylesin” mesajını paylaştı.

'VEFAT ETTİĞİNE DAİR HABERLER YALAN'

Öte yandan Nurullah Mısıroğlu da Kadir Mısıroğlu’nun öldüğü yönündeki iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mısıroğlu, “Üstadımızın durumu düne nazaran çok daha iyi elhamdülillah. Vefaat ettiğine dâir haberler ‘YALAN’dır” ifadelerini paylaştı.