ODTÜ Bahar Şenliği, Devrim Stadyumu'nda yapılacak

© Fotoğraf : YouTube ODTÜ Rektörü Kök: Anlaşmayı öğrenciler bozdu

16 Nisan günü çok sayıda ODTÜ öğrencisinin Rektörlük binası önünde Devrim Stadyumu’nun 33. Bahar Şenliği programında yer alması talebiyle yaptığı protestolar kazanımla sonuçlandı.

Öğrencilerin kitlesel eylemleri sonucunda ODTÜ Rektörlüğü 17 Nisan’da şenliği düzenleyen Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) temsilcileri ile toplantı yapmayı kabul etmişti. 17 Nisan saat 17.00 olarak belirlenen toplantı, Rektörlük tarafından o saatte bir başka toplantı olduğu gerekçesiyle 12.15’e çekildi.

​REKTÖRLÜK ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİNİ KABUL ETTİ

İki saatten fazla süren toplantı sonucunda ise Rektörlük geri adım attı. Daha önce şenlik programına dahil edilmeyen Devrim Stadyumu programa dahil edildi. 24-26 Nisan tarihlerinde üç gün olarak yapılacak Bahar Şenliği’nde Devrim Stadyumu’nun kaç gün kullanılacağı ise sanatçıların katılım durumuna göre belirlenecek.

Rektörlükle yapılan toplantının sonuçlarını, Rektörlük Binası önünde bekleyen öğrencilere yaptığı açıklama ile duyuran UGT Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Şimşek "Devrim Stadyumu, her zaman olduğu gibi hepimize açık. Sanatçılarla anlaşıp anlaşamamıza göre gün sayısı değişecek ama kesinlikle Devrim sahnemiz olacak" dedi. Şimşek, şenliğin öğrenciler tarafından sahiplenilmesinin ve dayanışmanın Rektörlüğün tavrını değiştirdiğini söyledi.

Azim ve birliktelik kazandı. Özlediğimiz konulardı, sanırım bu sebep ile de herkes hasret ile sarıldı. #ODTÜ #DevrimsizŞenlikOlmaz dedi ve sonuca ulaştı. Darısı tüm #ŞenliğineSahipÇık ıp hakkı olana ulaşacak üni.lerin başına 🤘 pic.twitter.com/gfr5VOEg9I — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) 17 Nisan 2019

​ÖĞRENCİLER SEVGİ ÇEMBERİ YAPTI

Şimşek’in açıklaması ardından Devrim Stadyumu’nun şenlik programına dahil edilmesini kutlayan öğrenciler sık sık “Şenlik ODTÜ’nün, ODTÜ bizimdir” diye slogan attı. Ayrıca öğrenciler, 32 yıl önce ilk kez düzenlenen ODTÜ Bahar Şenliği’nde öğrencilerin el ele tutuşarak oluşturdukları sevgi çemberinin yeniden oluşturarak kazanımlarını kutladı.

HALUK LEVENT DESTEKLEMİŞTİ

ODTÜ'de şenliklerin iptaline ilişkin yaşanan tartışmalarda şarkıcı Haluk Levent ile çok sayıda ünlü isim de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla öğrencilerin şenlik ve Devrim Stadyumu talebini desteklemişti.

ODTÜ öğrencileri grubu da, Twitter'dan yaptıkları paylaşımda Haluk Levent'e ve destek olan isimlere teşekkür etti.

Başta @haluk_levent olmak üzere, bu süreçte yanımızda olan tüm sanatçı dostlarımıza teşekkür ederiz! Hepinizi şenliğimizde görmek isteriz! #ŞenlikBizimdir — ODTÜ Öğrencileri (@odtuogrencileri) 17 Nisan 2019

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