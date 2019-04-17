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16:34 17 Nisan 2019
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    ODTÜ, bahar şenliği

    ODTÜ Bahar Şenliği, Devrim Stadyumu'nda yapılacak

    Türkiye
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    ODTÜ öğrencilerinin, okulun simgelerinden Devrim Stadyumu’nun 33. Bahar Şenliği programında yer almasına yönelik düzenlediği protestolar kazanımla sonuçlandı. Devrim Stadyumu, düzenlenecek şenlikler kapsamına alındı.

    © Fotoğraf : YouTube
    ODTÜ Rektörü Kök: Anlaşmayı öğrenciler bozdu
    16 Nisan günü çok sayıda ODTÜ öğrencisinin Rektörlük binası önünde Devrim Stadyumu’nun 33. Bahar Şenliği programında yer alması talebiyle yaptığı protestolar kazanımla sonuçlandı.

    Öğrencilerin kitlesel eylemleri sonucunda ODTÜ Rektörlüğü 17 Nisan’da şenliği düzenleyen Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) temsilcileri ile toplantı yapmayı kabul etmişti. 17 Nisan saat 17.00 olarak belirlenen toplantı, Rektörlük tarafından o saatte bir başka toplantı olduğu gerekçesiyle 12.15’e çekildi.

    REKTÖRLÜK ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİNİ KABUL ETTİ

    İki saatten fazla süren toplantı sonucunda ise Rektörlük geri adım attı. Daha önce şenlik programına dahil edilmeyen Devrim Stadyumu programa dahil edildi. 24-26 Nisan tarihlerinde üç gün olarak yapılacak Bahar Şenliği’nde Devrim Stadyumu’nun kaç gün kullanılacağı ise sanatçıların katılım durumuna göre belirlenecek.

    Rektörlükle yapılan toplantının sonuçlarını, Rektörlük Binası önünde bekleyen öğrencilere yaptığı açıklama ile duyuran UGT Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Şimşek "Devrim Stadyumu, her zaman olduğu gibi hepimize açık. Sanatçılarla anlaşıp anlaşamamıza göre gün sayısı değişecek ama kesinlikle Devrim sahnemiz olacak" dedi. Şimşek, şenliğin öğrenciler tarafından sahiplenilmesinin ve dayanışmanın Rektörlüğün tavrını değiştirdiğini söyledi.

    ÖĞRENCİLER SEVGİ ÇEMBERİ YAPTI

    ODTÜ, bahar şenliği
    Rektörlük ODTÜ Bahar Şenliği'ni iptal etti
    Şimşek’in açıklaması ardından Devrim Stadyumu’nun şenlik programına dahil edilmesini kutlayan öğrenciler sık sık “Şenlik ODTÜ’nün, ODTÜ bizimdir” diye slogan attı. Ayrıca öğrenciler, 32 yıl önce ilk kez düzenlenen ODTÜ Bahar Şenliği’nde öğrencilerin el ele tutuşarak oluşturdukları sevgi çemberinin yeniden oluşturarak kazanımlarını kutladı.

    HALUK LEVENT DESTEKLEMİŞTİ

    ODTÜ'de şenliklerin iptaline ilişkin yaşanan tartışmalarda şarkıcı Haluk Levent ile çok sayıda ünlü isim de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla öğrencilerin şenlik ve Devrim Stadyumu talebini desteklemişti. 

    ODTÜ öğrencileri grubu da, Twitter'dan yaptıkları paylaşımda Haluk Levent'e ve destek olan isimlere teşekkür etti.

    Etiketler:
    açıklama, Şenlik, Devrim Stadyumu, ODTÜ
    Topluluk kurallarıTartışma
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