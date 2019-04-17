Kaftancıoğlu: O mazbata buraya gelecek demiştim, geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "O mazbata buraya gelecek demiştim, geldi" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun mazbatasınının fotoğrafını paylaştı ve "O mazbata buraya gelecek demiştim, geldi..." yazdı.

O mazbata buraya gelecek demiştim, geldi... pic.twitter.com/C943OlSp0Q — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) April 17, 2019

​Yerel seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak AK Parti'nin itirazları sonucunda yapılan yeniden sayımlar nedeniyle mazbatasını alamayan İmamoğlu'nun belediye başkanlığı bugün resmileşti. İmamoğlu, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.