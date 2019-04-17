Muharrem İnce bir kez daha 'adam kazandı' dedi

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin kendisine, bugün mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nu kast ederek 'Adam kazandı' şeklinde attığı mesajı, sosyal medya hesabından paylaştı.
Muharrem İnce’den mesaj geldi. ‘Adam kazandı ☺️’. Yazdı ve ekledi: ‘Biz kazanana kazandı deriz’ diye ekledi. pic.twitter.com/Z3kBC1W48s— Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 17 Nisan 2019
24 Haziran seçimlerinden sonra kamuoyunun karşısına çıkmadığı için eleştirilen Muharrem İnce, seçim gecesi İsmail Küçükkaya'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak 'Adam kazandı' şeklinde bir mesaj atmıştı. Bu mesajın Küçükkaya tarafından paylaşılmasının ardından İnce, tepki görmüştü.
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