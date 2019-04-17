Ayşe öğretmen yeniden cezaevinde

Beyaz Show'a bağlanıp 'Çocuklar ölmesin' dediği için 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla 15 ay hapis cezasına mahkum edilen Ayşe Çelik bugün cezanın infazı için tekrar cezaevine girdi.

© Fotoğraf : Twitter Öğretmen Ayşe Çelik'in infaz erteleme talebi ikinci kez kabul edildi

2015 yılındaki sokağa çıkma yasakları sırasında, Beyaz Show'a telefonla bağlanarak "çocuklar ölmesin" diyen öğretmen Ayşe Çelik, mahkum olduğu 15 aylık cezanın infazı için bugün cezaevine girdi. Ayşe Çelik'in cezasının infazı daha önce üç kez ertelenmişti.

Öğretmen Ayşe Çelik'in avukatı Avukat Mahsuni Karaman, Twitter hesabından, "Kent merkezlerindeki çatışmalı süreçte Beyaz Show programına bağlanıp "çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" diyerek sivil yaşam alanlarındaki mağduriyete dikkat çeken Ayşe Öğretmen, mahkum olduğu 15 aylık cezanın infazı için bugün yeniden cezaevine girdi" paylaşımını yaptı.

1- Kent merkezlerindeki çatışmalı süreçte Beyaz Show programına bağlanıp “çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” diyerek sivil yaşam alanlarındaki mağduriyete dikkat çeken Ayşe Öğretmen, mahkum olduğu 15 aylık cezanın infazı için bugün yeniden Cezaevine girdi. @AYMBASKANLIGI — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) 17 Nisan 2019

2-Ayşe öğretmenin cezasının infazı, daha önce 3 kez ertelenmiş, bu süre zarfında Anayasa Mahkemesi önünde bulunan bireysel başvurusunun karara bağlanması umut edilmişti. Ancak maalesef bir karar verilmedi. @AYMBASKANLIGI — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) 17 Nisan 2019



