Ayşe öğretmen yeniden cezaevinde

Öğretmen Ayşe Çelik'in avukatı Avukat Mahsuni Karaman, Twitter hesabından, "Kent merkezlerindeki çatışmalı süreçte Beyaz Show programına bağlanıp "çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" diyerek sivil yaşam alanlarındaki mağduriyete dikkat çeken Ayşe Öğretmen, mahkum olduğu 15 aylık cezanın infazı için bugün yeniden cezaevine girdi" paylaşımını yaptı.
1- Kent merkezlerindeki çatışmalı süreçte Beyaz Show programına bağlanıp “çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” diyerek sivil yaşam alanlarındaki mağduriyete dikkat çeken Ayşe Öğretmen, mahkum olduğu 15 aylık cezanın infazı için bugün yeniden Cezaevine girdi. @AYMBASKANLIGI— Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) 17 Nisan 2019
2-Ayşe öğretmenin cezasının infazı, daha önce 3 kez ertelenmiş, bu süre zarfında Anayasa Mahkemesi önünde bulunan bireysel başvurusunun karara bağlanması umut edilmişti. Ancak maalesef bir karar verilmedi. @AYMBASKANLIGI— Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) 17 Nisan 2019
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