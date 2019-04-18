MYP lideri Reyiz Yılmaz: Sadece İstanbul seçimleri değil tüm belediye seçimleri iptal edilmeli

MYP lideri Yılmaz yaptığı açıklamayla seçim süreci ile ilgili itirazları değerlendirdi.
YSK'nın seçimleri iptal etme yetkisinin olduğunu vurgulayan Yılmaz, "YSK bütün illerde usulsüz gördüğü durumları toparlayarak bütün seçimleri iptal edebilir. Bu durumda vatandaşa izah çok daha doğru ve kolay olur. Tabii ki usulsüzlüklerin belgelenmesi sureti ile" ifadelerini kullandı.
Şaibeli bir seçimle 4.5 yılın geçmeyeceğini söyleyen Yılmaz, "Şaibeli bir seçimle mazbata almış başkanlar var. Üç büyük il kaybedilmiş. Fakat belediye meclislerinde cumhur ittifakının ezici üstünlüğü var. Bu şekilde 4.5 yıl geçirilemez. Bu nedenle seçim iptali sadece İstanbul mu yoksa bütün ülke geneli mi olacağı konusu en önemli konudur" dedi.
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