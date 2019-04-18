Öykü Arin'e annesinden yarı uyumlu nakil: 'Lösemi kaybedecek, biz kazanacağız'

Kentteki özel bir hastanede tedavi gören ve yaklaşık 1 haftadır nakle hazırlanan Öykü Arin'e annesinden alınan yarı uyumlu ilik nakledildi. Naklin ardından minik Öykü, kemik iliği transplantasyonu odasına alındı. Burada steril ortamda yaklaşık 28 gün kalacak minik Öykü'ye iliğin uyup uymadığı da bu dönemde belli olacak.
'İNŞALLAH UMUTLARIMIZ YEŞERİR'
Anne Eylem Yazıcı, naklin ardından yaptığı açıklamada, heyecanlı bir sürece girdiklerini, naklin tutmasını umutla beklediklerini söyledi. Nakli, toprağa tohum ekmeye benzeten Yazıcı, "Toprak bu tohumu kabul edecek mi? Bekleyeceğiz. İnşallah kabul eder ve umutlarımız yeşerir." dedi. Naklin kampanyanın bittiği anlamına gelmediğine dikkati çeken Yazıcı, "Çünkü yarı uyumlu nakil başarılı olmayabilir ya da hastalık tekrar edebilir. Kampanyamız devam edecek. Lösemi kaybedecek, biz kazanacağız. Öykü Arin için inşallah 18 Nisan yeni doğum günü olur." diye konuştu.
Nakli gerçekleştiren ekipte yer alan çocuk hematolojisi uzmanı Doç. Dr. Vedat Uygun ise iliğin yerleşip çoğalmasını bekleyeceklerini dile getirdi. Uygun, yarı uyumlu ilik nakillerinde hastalığın ağırlığına, daha önce aldığı kemoterapilere göre iliğin tutma ihtimalinin değiştiğini, Öykü Arin'i düzenli olarak takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.
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