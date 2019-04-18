Kayıt
23:24 18 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Öykü Arin

    Öykü Arin'e annesinden yarı uyumlu nakil: 'Lösemi kaybedecek, biz kazanacağız'

    © Fotoğraf : Twitter/Öykü Arin'e umut ol
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Antalya'da lösemi hastası 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya annesi Eylem Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik nakledildi.

    Nazlı Çiçek Gezginer
    DHA
    Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulan Gezginer hayatını kaybetti
    Geçen kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'in annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı'nın Türkiye ve yurt dışında başlattığı "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasına mutlu haber gelmeyince, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar, hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakil yapmaya karar verdi.

    Kentteki özel bir hastanede tedavi gören ve yaklaşık 1 haftadır nakle hazırlanan Öykü Arin'e annesinden alınan yarı uyumlu ilik nakledildi. Naklin ardından minik Öykü, kemik iliği transplantasyonu odasına alındı. Burada steril ortamda yaklaşık 28 gün kalacak minik Öykü'ye iliğin uyup uymadığı da bu dönemde belli olacak.

    'İNŞALLAH UMUTLARIMIZ YEŞERİR'

    Anne Eylem Yazıcı, naklin ardından yaptığı açıklamada, heyecanlı bir sürece girdiklerini, naklin tutmasını umutla beklediklerini söyledi. Nakli, toprağa tohum ekmeye benzeten Yazıcı, "Toprak bu tohumu kabul edecek mi? Bekleyeceğiz. İnşallah kabul eder ve umutlarımız yeşerir." dedi. Naklin kampanyanın bittiği anlamına gelmediğine dikkati çeken Yazıcı, "Çünkü yarı uyumlu nakil başarılı olmayabilir ya da hastalık tekrar edebilir. Kampanyamız devam edecek. Lösemi kaybedecek, biz kazanacağız. Öykü Arin için inşallah 18 Nisan yeni doğum günü olur." diye konuştu.

    Diyarbakır’da 8 Mart mitingi: Leyla Güven ve Öykü Arin için çağrı
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Diyarbakır’da 8 Mart mitingi: Leyla Güven ve Öykü Arin için çağrı
    Nakli gerçekleştiren çocuk hematolojisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek ise nakil öncesi dönemin ve naklin planlandığı gibi geçtiğini belirtti. Yeşilipek, yeni kemik iliğinin Öykü Arin'in vücudunda çalışıp çalışmadığının 2-3 hafta içerisinde belli olacağını kaydetti. Yeşilipek, Öykü Arin'in tedaviye çok uyumlu olduğunu ve kamuoyuna bu konuda mutlu bir haber vermek istediklerini vurguladı.

    Nakli gerçekleştiren ekipte yer alan çocuk hematolojisi uzmanı Doç. Dr. Vedat Uygun ise iliğin yerleşip çoğalmasını bekleyeceklerini dile getirdi. Uygun, yarı uyumlu ilik nakillerinde hastalığın ağırlığına, daha önce aldığı kemoterapilere göre iliğin tutma ihtimalinin değiştiğini, Öykü Arin'i düzenli olarak takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

    İlgili konular:

    Haluk Levent 'Öykü Arin'e Umut Ol' konserinde sahne aldı
    Diyarbakır’da 8 Mart mitingi: Leyla Güven ve Öykü Arin için çağrı
    'Çukur'da bir duvar yazısı: Öykü Arin'e umut ol
    Etiketler:
    Lösemi, Eylem Yazıcı, Öykü Arin Yazıcı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İran'da askeri geçit töreni
    İran ordusundan askeri geçit töreniyle gövde gösterisi
    Karikatür
    Rus vekil: Kuzey Kore’nin silah denemesi kendini hatırlatma amaçlı
    İnfografik
    Paris'teki Notre Dame yangını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet