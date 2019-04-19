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08:29 19 Nisan 2019
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    Deniz Zeyrek

    Zeyrek: Erdoğan bu durumun sorumlularının kim olduğunu hepimizden iyi biliyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Kim ne derse desin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını hepimizden iyi okuyor. AK Parti'nin son yerel seçimlerde ne kazandığını, ne kaybettiğini, bu durumun sorumlarının kim olduğunu hepimizden iyi biliyor" görüşünü dile getirdi.

    Deniz Zeyrek, "Mühür teslim edildi, muhasebe başladı" başlığıyla yayımlanan yazısına "İstanbul seçimi nihayet tamamlandı ve Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mührünü selefinden teslim aldı, işbaşı yaptı" ifadesiyle başladı.

    Zeyrek şöyle devam etti:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Ahmet Bolat
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    "Bu artık ‘olağan’ süreç olarak karşımızda. AK Parti'nin YSK'ya yaptığı itiraz ve YSK'nın izleyeceği süreç ise ‘olağanüstü’ olacak. 

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ‘YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir.

    Ondan sonra yola devam. Tartışmaları geride bırakıp asıl gündeme odaklanmayız’ ifadesiyle olağan ile olağanüstü süreç arasındaki ayrım daha da netleşmiş oldu. Birkaç gün İstanbul'da geçirip Ankara'ya döndükten sonra gördüm ki YSK'nın iptal yönünde bir karar alma ihtimali çok düşük.

    AK Parti'nin ‘makul çoğunluğu’ da bu durumu kabullenmiş görünüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘asıl gündeme odaklanmalıyız’ sözleri birçok AK Parti'li tarafından dile getiriliyor. Zira ekonomide, dış politikada çok fazla sorunlu konu var ve vakitlice tedbirler alınmazsa durum daha da kötüye gidebilir.

    Peki Ankara'da böyle bir bakış hakimken, İstanbul'da 17 gün boyunca yaşananların nedeni neydi? Lafı dolandırmadan kitabın ortasından yanıt vereyim: ‘Kaybedenler kulübü…’

    Yani:

    – Seçim İşlerinden Sorumlu yetkililer, İstanbul teşkilatı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin el değiştirmesi ile çok şey kaybedecek olan bir  grup.

    – Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ellerinde çok sağlam bilgi ve belgeler olduğunu söyleyerek İstanbul'da seçimin kesinlikle iptal edileceği bilgisini verenler.

    – Kampanya boyunca hak ettiği desteği vermedikleri halde Binali Yıldırım'ı 31 Mart gecesi kürsüye çıkartıp ‘kazandık’ dedirtenler.

    – İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin, Bolu gibi büyük kentlerin muhalefete kaptırıldığını, ülke nüfusunun yüzde 49'unun, ekonominin yüzde 60'ının bulunduğu illerin CHP'li başkanlarca yönetileceğini görmezden gelip, seçim sonuçlarını il genel meclis üzerinden değerlendirip ‘hala birinci partiyiz’ diyenler.

    Kim ne derse desin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını hepimizden iyi okuyor. AK Parti'nin son yerel seçimlerde ne kazandığını, ne kaybettiğini, bu durumun sorumlarının kim olduğunu hepimizden iyi biliyor.

    Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk kabine toplantısı
    © AA / Kayhan Özer
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    Tahminle değil ama yaptığım görüşmelerden çıkardığım bir sonuç olarak söyleyebilirim ki yakın gelecekte AK Parti yönetiminde ve kabinede değişim rüzgarı esebilir. Hatta, yaklaşık 4 buçuk yıl boyunca seçim olmayacağından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha çok devlet işleriyle uğraşıp, bir süre parti genel başkanlığını ikinci plana bırakmasına bile şaşırmayacağım.

    Çünkü, partiden kiminle konuşsam bir muhasebe ve ‘Nerede yanlış yaptık’, ‘nasıl düzeltebiliriz’ gibi sorularla  karşılaşıyorum. Bu nedenle aynı değişimin söylemde de yaşanmasını bekliyorum.

    Beka, ülke güvenliği gibi konular yine ön planda olabilir ama ekonomik sorunlar, temel haklar ve adalet kavramı konusundaki yoğun yakınmalara daha fazla kayıtsız kalınamayacağı açık."

    Etiketler:
    Türkiye, değişim, kabine, yerel seçim, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Zeyrek
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