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    Selahattin Demirtaş

    Demirtaş: Erdoğan, küçük düşürücü bir yenilgiye uğradı

    © AFP 2019 /
    Türkiye
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    Selahattin Demirtaş, Washington Post'taki yazısında, seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "küçük düşürücü bir yenilgi" olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın eleştirileri dikkate almadığını belirten Demirtaş, "Şu anda kibrinden dolayı ağır bir siyasi faturayla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

    Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlanan yazısında 31 Mart yerel seçiminin sonuçlarını değerlendirdi.

    © REUTERS / KEMAL ASLAN
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    Seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “küçük düşürücü bir yenilgi” olarak nitelendiren Demirtaş, “31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler, Erdoğan başta olmak üzere bütün yönetim eliti için önemli mesajlar içeriyor. Seçimleri haklı olarak bir referandum olarak gören Erdoğan, küçük düşürücü bir yenilgiye uğradı. Partisi, ülkesinde siyasi kariyerine başladığı, kendi şehri olan İstanbul dahil olmak üzere, ülkedeki en önemli beş büyükşehir belediyesinde kontrolünü kaybetti” ifadelerini kullandı.

    ‘ERDOĞAN KİBRİNDEN DOLAYI AĞIR BİR FATURA İLE KARŞI KARŞIYA’

    Erdoğan ve AK Parti’nin “demokrasiden, gerçek İslami değerler ve ahlaktan” uzaklaştığını savunan Demirtaş, “Cumhurbaşkanı, partisiyle ilişkilendirilen yolsuzluk, adaletsizlik ve tiranlık eleştirilerine kulak tıkadı. Şu anda kibrinden dolayı ağır bir siyasi faturayla karşı karşıya” diye yazdı.

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
    © Sputnik / Ömer Faruk Baran
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    ‘HDP’NİN SEÇİM BAŞARISI DİKKAT ÇEKİCİ’

    Binlerce HDP üyesinin cezaevinde olduğunu hatırlatan Demirtaş, şöyle devam etti:

    “Ben de dahil olmak üzere, siyasette yer alması gereken binlerce Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi şu anda siyasi gerekçelerle cezaevinde. Güvenlik güçleri, partimizin cezaevinde olmayan üyelerini taciz etmeye ve engellemeye devam ediyor. Birçoğumuz iktidar yetkilileri tarafından kriminalize edilip ‘terörist’ olarak ilan edildik. Yine de yıllarca eş başkanlık yaptığım partim, bu son seçimlerde gücünü gösterdi. Karşısına çıkan bütün engellere rağmen, HDP’nin seçim başarısı dikkat çekicidir. Bu başarı, HDP ve birçok Kürt’ün, devletin baskıcı önlemlerine boyun eğmediğini göstermektedir. HDP’liler bir kez daha; özgür, eşit, demokratik ve barışçıl bir Türkiye’de birlikte yaşama kararlılıklarını gösterdiler.”

    Feti Yıldız
    © AA / Raşit Aydoğan
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    ‘ERDOĞAN KUTUPLAŞMAYI ARTTIRIYOR’

    İşsizlik ve enflasyonun arttığına dikkat çeken Demirtaş, ekonomik krizin önüne geçilmesi için demokratik ve politik reformlar yapılmasını önerdi.

    Toplumun kutuplaştırıldığını belirten Demirtaş, “Erdoğan’ın muhaliflere ve özellikle de Kürt halkına yönelik ayrıştırıcı politikaları, toplumun kutuplaşmasını artırıyor. Kürtlerin büyük çoğunluğu diğer halklarla barış içinde yaşamak istiyor; şiddet ve savaştan usandılar” ifadelerini kullandı.

    HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in de arasında olduğu yüzlerce kişinin, “Abdullah Öcalan üzerindeki tecride son verilsin” talebiyle açlık grevinde olduğuna dikkat çeken Selahattin Demirtaş, “Açlık grevcileri, Öcalan’ın Türkiye’deki Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümünde belirleyici bir rol oynadığını biliyor. Ayrıca, yeniden gündeme gelebilecek olan bir barış görüşmesinde, PKK’nin Öcalan dışında hiç kimseyi dikkate almayacağı da biliniyor” dedi.

    HDP logo
    © Fotoğraf : DHA
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    Seçim sonuçlarının demokrasi ve barış içinde birlikte yaşam isteğini onayladığını belirten Demirtaş, AK Parti’nin eleştirileri anlamaması halinde oy kaybedeceğini savundu:

    “Dahası, seçimlerin sonuçları, sadece partimizin değil tüm Türkiye halklarının barış içinde ve demokratik bir şekilde birlikte yaşamak istediklerini onaylamaktadır. Otoriterliğe ve tek kişilik yönetime karşı çıkıyorlar. Erdoğan’ın bunu anladığını umuyoruz. Bunu yapmazsa, bir sonraki seçimler ona son darbeyi vurabilir. Partimizin tüm üyeleri, hapishanede olanlar da dahil olmak üzere, demokratik ve barışçıl direnişe olan inancımızı yitirmeden çalışmaya devam edecektir. Türkiye için aydınlık ve demokratik bir geleceğe inanıyoruz. Bu seçimlerin yol gösterdiğine inanıyoruz. Hükümet otoriter seyrini sürdürürse daha derin siyasi ve ekonomik krizlerin yaşanacağından endişe ediyorum.”

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    Etiketler:
    The Washington Post, İstanbul, CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri, AK Parti, HDP, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş
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