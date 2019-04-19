İlhan Cihaner: İmamoğlu'nun veri kopyalama talimatı iç işlemdir, mahkeme durdurma kararı veremez

İmamoğlu’nun talimatının “davaya konu edilemeyecek bir iç işlem” olduğunu kaydeden Cihaner, “İdarece yapılan araştırmalar, incelemeler, raporlar, tutanaklar, tavsiye ve görüş hazırlama gibi işlemler iptal davasına ve yürütmeyi durdurmaya konu olamaz” dedi.

İlhan Cihaner’in Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“İdarece yapılan araştırmalar, incelemeler, raporlar, tutanaklar, tavsiye ve görüş hazırlama gibi işlemler iptal davasına ve yürütmeyi durdurmaya konu olamaz. Davacıların bu işlem nedeniyle menfaatleri ihlal edilmiş olamaz. Talimat, davaya konu edilemeyecek bir iç işlemdir”.