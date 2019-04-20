Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Hak-İş'e bağlı sendikalardan 5 bin 647 işçi istifa ettirildi

© AA / Ali Balık Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ilk atama

31 Mart yerel seçim sonuçları ve işçiler üzerindeki etkilerine ilişkin Hak-İş Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Arslan, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı belediye işçilerinin sendika değiştirmeleri için baskı yapıldığını iddia etti.

AK Partili belediyeler CHP’ye geçtikten sonra konfederasyon olarak farklı bir tablo ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Arslan, “Bu tablo bizi rahatsız ediyor ve önümüzdeki süreçlerde daha derin, daha içinden çıkılmaz bir kısım sorunlara yol açacağından endişe ediyoruz” diye konuştu.

Arslan, Hak-İş ve sendikaların büyük bir çaba ile işçileri örgütleyerek oluşturdukları yapıya, siyasetin ve belediye başkanlarının isimleri kullanılarak müdahale edildiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Bazı belediyelerimizdeki operasyon, 1 Nisan 2019 günü başlatılıyor. Daha henüz seçim sonuçları netleşmemiş. Belediye başkanları mazbatalarını almamış. Ama o belediyeyi kazandığı anlaşılan bazı belediyelerde operasyon 1 Nisan günü başladı. 1 Nisan’dan bu tarafa geçen 18 günde de artarak devam etti. Biz bunun, işçilerin özgür iradelerinin sonucu olarak ortaya çıkmış bir tablo olmadığını biliyoruz. Örneğin Küçükçekmece’de DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası örgütlü. O belediyede üç dönemdir AK Parti belediyesi var. Sendikamızın bu örgütlü işçilerle ilgili herhangi bir çalışması ve çatışması da söz konusu değil."

Hak-İş’e bağlı sendikalardan istifa eden üye sayısının sorulması üzerine Arslan, şunları kaydetti:

"Hizmet-İş Sendikasının 16 bin üyesinin olduğu 27 belediyedeki toplu sözleşme yetkisini aldığımız 16 bin 100 üyemiz var orada. Bunlardan 4 bin 831 arkadaşımız istifa ettirilmiş durumda. Öz Taşıma-İş sendikamızın Ankara’da 250 üyesi istifa ettirilmiş durumda. Şu anda buradaki istifalar önemli ölçüde durdu. Öz Güven-Sen sendikamızın 566 üyesi değişik belediyelerde istifa ettirilmiş durumda. Şu anda 5 bin 647 rakamı Hak-İş’e bağlı sendikalarımızdan istifa ettirilen işçi sayısı. 27 il ve ilçe belediyesinden oluşuyor."