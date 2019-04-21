Bahçeli: İstanbul'da seçimin tekrarı beka meselesidir

Devlet Bahçeli partisi MHP'nin Antalya'daki seçim değerlendirme kampında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* MHP'nin teşkilatları diri ve sağlamdır. Yeni belediye başkanları ile ise göz doldurmaktadır. Gelişmeleri şuurla okuyor, iyimserlikle yorumluyoruz. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart'tan büyük bir başarıyla çıkmıştır. İstikrarlı yükselişimiz devam etmiştir. Niyetimiz haizdir. İttifakımızın hamuru temizdir. Cumhur İttifakı kök tutmuş, takdir görmüş, siyasi ve ahlaki olarak teyit edilmiştir.

* Milletimizin verdiği karara saygı duyarız. Hiç kimse bize demokrasi ahkamı kesmesin. Hiç kimse demokrasi dersi vermeye çalışmasın. Biz göreceğimizi gördük, yaşayacağımızı yaşadık; gerekli neticeleri çıkardık. Milli bekaya, milli ruha, milli şuura ters ve şaşı bakanlar belki sandıktan çıkmışlardır ama milli vicdandan kurtulamamıştır.

* 31 Mart seçimlerinde özellikle 3 büyükşehirde CHP'nin başını çektiği sorunlu ve şüpheli ittifakın sonuç alması analiz edilmelidir. Kötümserliğe gerek yoktur. Soğukkanlı değerlendirmeler yapmak elzemdir. İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerinin CHP yönetimine geçmesi, Cumhur İttifakı'na güvensizlik olarak görülmemelidir. CHP'nin başarısı abartılmamalıdır.

* 31 Mart'ta PKK CHP lehine çalışmadı mı, FETÖ zilletin yanında durmadı mı? FETÖ'cüler kimi kutladı, PKK'lılar kimin için sevindi? PKK'lı teröristler 4 vatan evladını şehit etmedi mi? Kanırta kanırta kazanmaktan bahseden alçak FETÖ'cüler kimin şakşakçılığına soyundurlar. 'Artık normalleşme zamanı' diyenler, siyasi eskiler CHP'yi siper olarak kullanmadı mı? İBB'ye onca usulsüzlükle seçilen şahsın (Ekrem İmamoğlu) Saraçhane'deki konuşması yetmedi mi?

* Bu sayede siyasetin kara deliklerini görmekle kalmıyoruz, maksatlarını da deşifre ediyoruz. Ekonomik teröristler Türk lirasının değerine saldırıyor. Kızgın demiri soğutalım ama tertipleri ağırdan almayalım.

* 15 Temmuz gecesi hainlerin lehine kadeh kaldıran şahsın Edirne'ye belediye başkanı olmasını sırf sandıktan çıktı diye ahlaken kabul edemeyiz. TKP'den Tunceli Belediye Başkanı olan şahsın 'Dersim' dayatmasına hoşgörü gösteremeyiz.

* Yüzde 60'lık blok MHP'nin mücadelesiyle etkisiz hale gelmiştir. PKK ve FETÖ'nün iktidara yuvalanma girişimi sonuçsuz kalmıştı. CHP dünden teşneydi. Büyük tehlike iktidar maskesiyle örtülüyordu. Çok şükür başaramadılar. Başbakanlık tekliflerini milli beka uğruna elimizin tersiyle ittik.

* Bu gidişle FETÖ kaybettiği mevzileri yeniden kazanacak. Dağlarda kovaladıklarımız belediyelere konuşlanacaktır. İstanbul'daki seçimlere şaibe karıştırılması pis bir senaryonun ilk etabıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının sürekli mazbata vurgusu yapması üzerine çalışılmış sinsi bir hazırlıktır.

* Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin kaderiyle oynayamaz. Üç valiz belgeyi eksiksiz incelemek YSK'nın tarihi görevi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün adının değiştirilmesi gündeme gelecek midir? İstanbul'da seçimin tekrarı beka meselesidir. YSK bir şekilde hukuki destek alacak mıdır?

* İBB'de veri kopyalanmasının durdurulması kararı isabetlidir.

* İmamoğlu’nun koltuğuna oturur oturmaz veritabanında inceleme yapması, iyi niyetli görülemez. Zannedersiniz her şey bitmiş geriye kala kala veritabanını incelemek kalmış. Bu telaş niye?

* Patlıcan meraklısı olanların musakkayı küçümsemesi, meselenin bir diğer tarafı.