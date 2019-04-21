Kılıçdaroğlu’na Ankara'da cenaze töreninde saldırı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde, hayatını kaybeden bir asker için düzenlenen cenaze töreninde saldırıya uğradı. Ankara Valiliği sorumlular hakkında yasal işlem başlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hayatını kaybeden sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruk ve tekmeli saldırıya uğradı.

Törene Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kılıçdaroğlu güvenlik güçleri tarafından çevredeki bir eve götürüldü.

NTV'den Serkan Kaya'nın aktardığına göre önlemlere rağmen evin etrafında toplanan kalabalık evi taşlayıp 'PKK dışarı' sloganları attı.

Kılıçdaroğlu'nun aracı bulunduğu evin önüne getirildi. Burada toplanan bazı vatandaşlar taşlarla saldırdıkları aracın camlarını kırdı.

© AA / Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede Kılıçdaroğlu'nun evdeki bekleyişi sürüyor.

Öte yandan Ankara Valiliği de "Olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" açıklaması yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim" dedi.