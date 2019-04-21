Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli - Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde öğrencilerle sohbet etti.
Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak da hazır bulundu.
Erdoğan'dan TÜRGEV yurduna ziyaret https://t.co/NwCC2zImCx pic.twitter.com/cJxBdrr8eC— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 21, 2019
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