Demet Akalın: Ülkem için ne gerekirse yaparım, milliyetçi bir insanım

Şarkıcı Demet Akalın, asker çocuğu olduğunu belirterek "Asker, benim kafamda hep kutsal bir yerdedir. Ülkem için ne gerekirse yaparım. Milliyetçi de bir insanım. Ülkemi çok seviyorum" dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

Akalın, Kalçık'ın "Polislere verdiğiniz moral konserleri, Mehmetçik Vakfı'na yaptığınız bağışlarla da haber oluyorsunuz medyaya" ifadesi üzerine şunları söyledi:

"Ben de birçok sanatçı arkadaşım gibi devletimizin, polisimizin ve askerimizin arkasında duruyorum. Asker kızıyım ben. Babamı küçük yaşta kaybedince bana onun hakkında anlatılanlardan çok etkilendim. Asker, benim kafamda hep kutsal bir yerdedir. Ülkem için ne gerekirse yaparım. Milliyetçi de bir insanım. Ülkemi çok seviyorum. Türkiye'nin geleceği için karamsar olanlar bazen soruyor bana 'İkinci bir planın var mı?' diye.

Yok. Ne başka bir ülkenin vatandaşı olmak, ne de yurt dışında ev almak gibi bir planım var. Yurt dışına gidince bir haftadan fazla kalamıyorum, İstanbul'a dönmek istiyorum hemen. Çocuğumu da burada okutacağım. Şimdi özelde ama bulunduğum sitede devlet okulu olsa oraya göndereceğim. Normal bir hayatı olmasını istiyorum. Onunla ilgili yurt dışı planım da yok. Vatanım diyorum her zaman. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransız vekile verdiği cevabı sosyal medyadan da paylaştım. Helal olsun Çavuşoğlu'na, çok güzel konuştu. Ben sanat dünyasında nasıl dobraysam Çavuşoğlu da uluslararası alanda o kadar dobra."

Sayın bakanım sevgi ve saygılarımla 💐helal olsun desem ayıp olmaz sanırım sayın büyüyüğüme🥰 @MevlutCavusoglu https://t.co/Dyi4HCxTOW — Demet Akalin (@DemetAkalin) April 12, 2019

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