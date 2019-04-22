Demet Akalın: Ülkem için ne gerekirse yaparım, milliyetçi bir insanım

Şarkıcı Demet Akalın, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.
Akalın, Kalçık'ın "Polislere verdiğiniz moral konserleri, Mehmetçik Vakfı'na yaptığınız bağışlarla da haber oluyorsunuz medyaya" ifadesi üzerine şunları söyledi:
Yok. Ne başka bir ülkenin vatandaşı olmak, ne de yurt dışında ev almak gibi bir planım var. Yurt dışına gidince bir haftadan fazla kalamıyorum, İstanbul'a dönmek istiyorum hemen. Çocuğumu da burada okutacağım. Şimdi özelde ama bulunduğum sitede devlet okulu olsa oraya göndereceğim. Normal bir hayatı olmasını istiyorum. Onunla ilgili yurt dışı planım da yok. Vatanım diyorum her zaman. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransız vekile verdiği cevabı sosyal medyadan da paylaştım. Helal olsun Çavuşoğlu'na, çok güzel konuştu. Ben sanat dünyasında nasıl dobraysam Çavuşoğlu da uluslararası alanda o kadar dobra."
Sayın bakanım sevgi ve saygılarımla 💐helal olsun desem ayıp olmaz sanırım sayın büyüyüğüme🥰 @MevlutCavusoglu https://t.co/Dyi4HCxTOW— Demet Akalin (@DemetAkalin) April 12, 2019
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