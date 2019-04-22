Çete çeteyi dolandırdı

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, polise başvuran 34 yaşındaki M.Ş., kendisini cep telefonundan arayan ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde başkomiser olduğunu söyleyen bir kişinin 'İsminiz bir suç örgütü soruşturmasında geçiyor' dediğini söyledi.

© AFP 2019 / YASIN AKGUL Dolandırıcıların yeni hedefi üniversiteliler

İddialara göre; telefonun ucundaki tele-dolandırıcılık çetesi üyesi, M.Ş.'den para talep etti. Bir başka çetenin üyesi olduğu için telefon dolandırıcısına inanan ve yakalanacağını düşünerek tuzağa düşen M.Ş., çeteye ait olan ve bankadan çektiği 120 bin lirayı dolandırıcılık çetesine kaptırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden M.Ş. hemen polise başvurdu ve şikâyetçi oldu.

YARIM MİLYONLUK VURGUN

Telefon dolandırıcılığı çetesiyle ilgili başlatılan soruşturmada incelemeler sürerken, mağdur M.Ş.'nin insanların 'oltacılık' yöntemiyle mail adreslerini ele geçirerek fidye talep eden bir başka dolandırıcılık çetesinin üyesi olduğunu tespit etti. Yarım milyon liralık vurgunları tespit edilen iki farklı çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. M.Ş.'yi dolandıran 28 yaşındaki E.D. ve hem mağdur hem de şüpheli olan M.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çete üyelerinin adreslerine yapılan baskınlarda yüklü miktarda para ve dijital materyal ele geçirildi. E.D.'nin 2013'te telefon dolandırıcılığı, hırsızlık ve gasp suçlarından gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılandığı ifade edildi. Ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken, polis yetkilileri başka gözaltıların da olabileceğini kaydetti.