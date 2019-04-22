Diş temizleme losyonu alkolmetreyi yanılttı

Alkollü olduğu tespitedilen ve ehliyetine el konulan sürücü, kullandığı diş temizleme losyonunun alkolmetre cihazını yanılttığını öne sürerek dava açtı. Kamu Denetçiliği Kurumu da itiraz konusunda mevzuatın değişmesi için tavsiye kararı verdi.

İstanbul'da rutin trafik kontrollerinde alkol muayenesi yapılan bir sürücüde 1.09 promil alkol çıktı. Sürücü, trafik ekiplerine alkol kullanmadığını ancak kullandığı diş temizleme losyonunda alkol bulunduğunu ve cihazın yanıldığını söyledi. Ekipler sürücünün ehliyetine el koyduktan sonra bir hastaneye başvurup kan testi yaptırmasını tavsiye etti.

© AP Photo / Sue Ogrocki Bir alkol araştırması daha: Günde 1 kadeh içki dahi felç riskini artırıyor

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, haksız yere trafikten men edildiğini savunan vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuran vatandaş, ehliyetinin alınmasının ertesi günü Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek kan testi yaptırdığını ve alkol kullanmadığını kanıtlayan rapor aldığını söyledi.

Davası başlayan sürücü bu süreçte, ehliyetinin alınması nedeniyle araba kullanamadığını ve mağdur edildiğini söyledi. Başvurucu, kanunların vatandaşı koruması gerektiğini belirterek, yeni bir uygulamayla alkol kullanmadığını ispatlayan sürücülerin ehliyetinin vakit geçirmeden iade edilmesinin yolunun açılmasını istedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yaptığı incelemelerde alkol kontrolünde teknik cihazla yapılan ölçüm sonucuna itirazın ancak mahkemelere yapılabildiği, dolayısıyla sürecin ağır işlediği görüldü.

KDK alkol kontrollerine itiraz halinde tekrar ölçüm yapılmasına cevaz vermeyen Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 97. Maddesi'nde değişiklik yapılması için tavsiye kararı verdi. Kararda yapılacak değişiklikle, alkolmetre sonucuna itiraz eden sürücülerin yaptıkları itirazı takiben iki saat içinde adli kimyasal analizleri yapabilen adli tıp kurumu laboratuvarlarından birisine başvurabilmesinin veya en yakın sağlık biriminde gerekli numuneler alınarak laboratuvara sevk edilmesinin önünün açılması tavsiye edildi.