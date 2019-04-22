Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Ne yazık ki bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili olarak "Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Ankara Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir."

Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 22 Nisan 2019

​"Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür."

Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 22 Nisan 2019

​"Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz."

Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız.



Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 22 Nisan 2019

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