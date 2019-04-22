Kılıçdaroğlu'na saldıran Sarıgün tutuklandı

© AA / Ahmet Bolat Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Ne yazık ki bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana geldi

Dün Ankara Çubuk'ta gerçekleşen cenaze töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atarken görüntüleri olan ve Eskişehir Sivrihisar'da gözaltına alınan Sarıgün, Çubuk Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan açıklamada, AK Parti üyesi olduğu öğrenilen Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkine karar verildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili ifadeleri alınmak üzere 9 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.