Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında 8 kişi serbest bırakıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cenazede saldırgan Osman Sarıgün'ün de arasında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü savcılık, 5'i de mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Sarıgün'ün ise gözaltı süresi uzatıldı.

© AA / Muhittin Sandıkçı Kılıçdaroğlu: Geldiğimizden haberleri vardı, olay sırasında sopalar dağıtılıyordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Piyade Er Yener Kırıkcı’nın Ankara Çubuk’taki cenazesinde düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 9 kişi gözaltına alındı. 5 kişi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla 3 kişi de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün ise gözaltı süresi uzatıldı.

‘KALABALIKTA GALEYANA GELDİM’

Osman Sarıgün’ün, jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana gelerek, Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk attığını söylediği belirtilmişti.

Olayla ilgili 5 şüphelinin de İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemlerinin devam ettiği bildirilen açıklamada, “Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır” denildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 1 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün ise gözaltı süresi uzatıldı.

Şüphelilere, “halkı suç işlemeye teşvik”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “kamu görevlisini görevinden dolayı yaralamamak” suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

4 KİŞİ DAHA ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

S.A, Y.K. ve M.Y. ile Kılıçdaroğlu’nun aracına taş attığı iddia edilen A.R. isimli kadın savcılıkta ifade verdi. Savcılık 4 şüpheliyi adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Talebi kabul eden mahkeme, şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.