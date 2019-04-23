AK Parti yeni seçim mevzuatı hazırlıklarına başladı: Seçmen göçü yasaklanıyor

AK Parti, İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan aksaklıklardan yola çıkarak, özellikle sandık kurullarının oluşumunda yaşanan usulsüzlükler ve kanuna aykırılıkların diğer seçimlerde de tekrar etmemesi için, seçim mevzuatında değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti, geçen yıl gündeme gelen ‘seçim mevzuatı ile ilgili çatı yasa’ hazırlığını raftan indirme kararı aldı. 31 Mart’ta yapılan mahallî seçimlerde ortaya çıkan yasal boşluklar ve aksaklıklar ışığında, bir dahaki seçime kadar yeni bir seçim mevzuatı hazırlanacak. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin seçim hukuku konusundaki uzman milletvekillerinin üzerinde çalıştığı düzenlemeler kapsamında seçim mevzuatında radikal adımlar atılacak.

NAKİLLER SINIRLANDIRILACAK

AK Parti’nin yaptığı hazırlığa göre, özellikle seçmen göçünün engellenmesi için yeni kurallar getirilmesi hedefleniyor. 31 Mart seçimleri öncesinde, İstanbul’daki 200 binden fazla kişi, akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla, seçmen kütüğünü Türkiye’nin değişik illerine taşımıştı.

AK Parti kurmayları, yer değiştiren seçmenlerin büyük bölümünün kendi seçmeni olduğunu tespit etmişti. Seçim yasasında yapılacak değişiklikle seçmen nakillerini sınırlandırılacağını belirten AK Parti kaynakları, “Örneğin, seçimlere 6 ay veya belli bir süre kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesi önlenebilir. Seçmen, sürekli yaşadığı şehrin imkânlarından faydalanıp, seçim zamanı gidip başka yerde oy veriyor. Böyle bir şey olmamalı” değerlendirmesini yaptı.

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AK Parti’nin yaptığı hazırlık kapsamındaki en önemli değişiklik ise sandık kurullarıyla ilgili olacak. İstanbul seçimlerinde, sandık kurullarında 20 bine yakın memur olmayan üye tespit edilmişti. AK Parti kurmayları, “Sandık kurullarının kimlerden oluştuğuna yönelik liste siyasi partilere verilmiyor. Ama YSK’nın seçim takviminde sandık kurullarına itiraz süreci bulunuyor. Bilmediğimiz bir listeye nasıl itiraz edeceğiz? Yapılacak düzenleme ile sandık kurullarının listesinin siyasi partilere verilmesinin önü açılması gerekiyor” dedi.

AK Parti, 31 Mart seçimleri öncesinde ve İstanbul seçimleri ile ilgili yaşanan tartışmalardan sonra il-ilçe seçim kurullarının yanı sıra, YSK’dan sandık kurullarının listesini talep etmiş, ancak bu talebine olumlu cevap alamamıştı. AK Parti kurmayları, “Sandık kurulu listeleri bize verilmediği için İstanbul’daki 31 bin 280 sandığa ait tutanakların altındaki imzaları tek tek tespit edip, kurulların kimlerden oluştuğuna ancak böyle ulaşabildik. 20 bine yakın sandık kurulu üyesinin kanuna aykırı olarak görevlendirildiğini de bu yolla tespit ettik” hatırlatması yaptı.

DÖRT SANDIĞA DÖRT ZARF

İlk defa bu seçimlerde uygulanan tek zarf ilkesinin de seçmenin kafasını karıştırdığını belirten AK Parti kurmayları, yapılacak değişiklikle tüm pusulaların aynı zarf ve aynı sandıkta kullanılması uygulamasından vazgeçileceğini dile getirdi.

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Bu kapsamda, yerel seçimlerde dört ayrı pusulanın (belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği ve muhtarlık) dört ayrı zarfta ve dört ayrı sandıkta kullanılması için düzenleme yapılacak. AK Parti kurmayları, İstanbul’da geçersiz oyların büyük bölümünün ‘Tek zarf’ ilkesinden kaynaklandığını tespit ettiklerini söyledi.

ÜÇ SEÇİM BİRLİKTE YAPILSIN

AK Parti kaynakları, 30 Mart 2014 tarihinden yerel seçimlerden bu yana son 5 yılda Türkiye’de 7 defa sandık kurulduğuna dikkat çekerek, bunun hem seçmen açısından hem de siyasi partiler açısından ‘yorucu bir süreç’ olduğuna dikkat çekiyor. Bu kapsamda AK Parti’nin Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerin bir arada yapılıp yapılmaması gerektiğini de tartışmaya açması bekleniyor.