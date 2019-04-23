CHP, Çubuk için araştırma komisyonu kurdu: 'Saldırıya karışan 37 kişiyi tespit ettik'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesinde düzenlenen saldırının bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için özel bir araştırma ekibi kuruldu.
Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, araştırma ekibinin başkanlığını yapan Özkoç yaptıkları çalışmalarla ilgili, "İlk yaptığımız şey elimize geçen, konuyla ilgili tüm video kayıtlarını izlemek, dokümanları, resimleri incelemek. Saldırıya şahit olanlarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Hepsini toparlıyoruz" dedi.
'GERÇEKTEN SUÇ BİRİLERİNE Mİ YIKILIYOR, GERÇEK KİŞİLER ÜZERİNEDN Mİ GİDİLİYOR?'
"Gerçekten suç birilerine mi yıkılıyorlar, gerçek kişiler üzerinden mi gidiliyor, arkada bu provokasyonları gerçekleştirenlerin üzerine gidiliyor mu? Bunların hepsini tek tek inceliyoruz. Biz de arkadaşlarımızla tespit ediyoruz. Bunları savcıya bildiriyoruz. Onlar da gerekli çalışmaları yapıyorlar. Şu ana kadar bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. İlgili makamlarla da görüşeceğiz. İl Jandarma Alayına gideceğiz. Olayın gerçekleşmesi sırasında orada sorumluluğu olan insanlarla da gidip görüşeceğiz.”
'BİZ ARTIK KULLANILDIKLARI GÖRÜŞÜNDE DEĞİLİZ'
Soruşturmanın takipçisi olacaklarını söyleyen Özkoç, “Kimin terörist olup olmadığına, kimin vicdanlı, inançlı olup olmadığına iktidar karar vermiyor. Ne dinin alet edilmesini arzu ediyoruz ne de yasaların belli bir azınlığın kendi çıkarları doğrultusunda kullanılmasını kabul ediyoruz. Yasalar herkes için eşit uygulanmalı. Bunun takipçisi olacağız” dedi.
'SALDIRILAR BİLİNÇLİ'
“Her şey görünüyor. Sayın Kılıçdaroğlu bir tarafa doğru yönlendirilirken diğer protokol başka tarafa geçiyor. Yaklaşık 3-4 dakika sonra da saldırılar bilinçli şekilde, birilerinin işaretleri ve bağırmaları ile başlıyor. Tamamen daha önce kararlaştırılmış. Bazı kişilerin çatılarda sopa dağıttığını görüyoruz. Emniyet güçlerinin telkinlerine karşı bağırmalar sürüyor, uyarıları kabul etmiyorlar. Görünen oraya gelmiş görevlerini yapıyorlar.”
ÇALIŞMA PERŞEMBE GÜNÜ TAMAMLANACAK
Araştırma grubunun çalışmasını perşembe gününe kadar tamamlaması bekleniyor. Çalışma sonucu hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na hem de ilgili kurumlara iletecek.
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