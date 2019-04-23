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11:20 23 Nisan 2019
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    CHP, Çubuk için araştırma komisyonu kurdu: 'Saldırıya karışan 37 kişiyi tespit ettik'

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı ortaya çıkarmak için araştırma komisyonu kurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında 7 kişilik komisyon ilk etapta saldırıya karışan 37 kişiyi tespit etti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesinde düzenlenen saldırının bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için özel bir araştırma ekibi kuruldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara saldırı
    © AA / Metin Aktas
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    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında kurulan çalışma ekibinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya, Tuncay Özkan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan, Parti Meclisi Üyesi ve Koordinatör Başdanışman Erdoğan Toprak ile Avukatlar Celal Çelik ve Umut Akdoğan yer aldı.

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, araştırma ekibinin başkanlığını yapan Özkoç yaptıkları çalışmalarla ilgili, "İlk yaptığımız şey elimize geçen, konuyla ilgili tüm video kayıtlarını izlemek, dokümanları, resimleri incelemek. Saldırıya şahit olanlarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Hepsini toparlıyoruz" dedi.

    'GERÇEKTEN SUÇ BİRİLERİNE Mİ YIKILIYOR, GERÇEK KİŞİLER ÜZERİNEDN Mİ GİDİLİYOR?'

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara saldırı
    © AA / Metin Aktas
    Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında 8 kişi serbest bırakıldı
    Yapılan çalışma kapsamında şu ana kadar 37 kişi tespit edildiğini bunlardan 9’unun gözaltına alındığını belirten Özkoç, şöyle devam etti:

    "Gerçekten suç birilerine mi yıkılıyorlar, gerçek kişiler üzerinden mi gidiliyor, arkada bu provokasyonları gerçekleştirenlerin üzerine gidiliyor mu? Bunların hepsini tek tek inceliyoruz. Biz de arkadaşlarımızla tespit ediyoruz. Bunları savcıya bildiriyoruz. Onlar da gerekli çalışmaları yapıyorlar. Şu ana kadar bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. İlgili makamlarla da görüşeceğiz. İl Jandarma Alayına gideceğiz. Olayın gerçekleşmesi sırasında orada sorumluluğu olan insanlarla da gidip görüşeceğiz.”

    'BİZ ARTIK KULLANILDIKLARI GÖRÜŞÜNDE DEĞİLİZ'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Muhittin Sandıkçı
    Kılıçdaroğlu: Geldiğimizden haberleri vardı, olay sırasında sopalar dağıtılıyordu
    Çalışma grubunun amacının yaşanan saldırının hiçbir detay atlanmadan sonuca varmasını sağlamak olduğunu dile getiren Engin Özkoç, “Parti olarak bundan sonra da kurumsal olarak takibini yapacağız. Genel başkan bugüne kadar, ‘Bu insanlar kullanılıyor. Bunlar birilerine alet oluyorlar’ diye düşünüyordu. Biz artık o görüşte değiliz. Hiç kimse kendisini kullandırtmamalı. Karşı tarafa hayatı boyunca çıkartamayacağı böyle bir lekeli damga ile saldırmamalı” diye konuştu.

    Soruşturmanın takipçisi olacaklarını söyleyen Özkoç, “Kimin terörist olup olmadığına, kimin vicdanlı, inançlı olup olmadığına iktidar karar vermiyor. Ne dinin alet edilmesini arzu ediyoruz ne de yasaların belli bir azınlığın kendi çıkarları doğrultusunda kullanılmasını kabul ediyoruz. Yasalar herkes için eşit uygulanmalı. Bunun takipçisi olacağız” dedi.

    'SALDIRILAR BİLİNÇLİ'

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara saldırı
    © AA / Metin Aktas
    Kılıçdaroğlu'na saldıran Sarıgün tutuklandı
    İnceledikleri videolarda olayın organize olduğunun göründüğünü aktaran Özkoç, şu bilgileri verdi:

    “Her şey görünüyor. Sayın Kılıçdaroğlu bir tarafa doğru yönlendirilirken diğer protokol başka tarafa geçiyor. Yaklaşık 3-4 dakika sonra da saldırılar bilinçli şekilde, birilerinin işaretleri ve bağırmaları ile başlıyor. Tamamen daha önce kararlaştırılmış. Bazı kişilerin çatılarda sopa dağıttığını görüyoruz. Emniyet güçlerinin telkinlerine karşı bağırmalar sürüyor, uyarıları kabul etmiyorlar. Görünen oraya gelmiş görevlerini yapıyorlar.”

    ÇALIŞMA PERŞEMBE GÜNÜ TAMAMLANACAK

    Ardından Kılıçdaroğlu zırhlı araçla evden çıkarıldı.
    © AA / Sıtkı İlanbey
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    “Saldırganları biliyoruz, hepsi cezalandırılmalı ama önemli olan onları oraya kim getirtti? Arkalarında kim vardı? Asıl onların tespit edilmesi gerek” diyen Özkoç, bu kapsamda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Özkoç, "Geçmiş olsun" mesajlarına karşın örtülü olarak bu provokasyona sahip çıkanları da gözardı etmediklerini belirtti.

    Araştırma grubunun çalışmasını perşembe gününe kadar tamamlaması bekleniyor. Çalışma sonucu hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na hem de ilgili kurumlara iletecek.

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    Etiketler:
    Kemal Kılıçdaroğlu, araştırma komisyonu, saldırı, Cenaze, Asker, Çubuk, Ankara, CHP, Engin Özkoç
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