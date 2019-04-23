Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı IŞİD şüphelisi 3 kadın tahliye oldu

Suriye’de IŞİD bünyesinde faaliyette bulundukları ve eşleri çatışırken öldürüldüğü şüphesi ile haklarında arama kararı bulunan Houda Z, Malika B. ve Fatıha T. ile bu kadınlara yardım ve yataklık eden Kazım A, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Fransız vatandaşı olan ve Interpol tarafından mavi ve kırmızı bültenle aranan 3 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Houda Z. duruşmada savunma yaptı. IŞİD terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve örgüt üyeliğinden yargılandığı davada hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Taha B.A. ile irtibat halinde olması sebebiyle örgüt üyeliğinden yargılanan Houda Z. suçlamaları kabul etmedi.
2014 yılında Suriye’de IŞİD içinde faaliyette bulunduğu tahmin edilen Yusuf İbrahim ile tanışan ve 2014 yılında Türkiye’den geçerek Suriye’ye giden Houda Z, burada Yusuf İbrahim ile evlendi. 2016 yılında eşinin öldürülmesinin ardından Türkiye’ye gelen Houda Z. burada örgüt üyeliğinde yargılanan Taha B.A. ile tanıştı.
Interpol tarafından hazırlanan kırmızı bültende, eski kocası Yusuf İbrahim’in 2014 yılında Tunuslular, Faslılar ve Fransızlardan oluşan cihadist bir gruba katıldığı gerekçesi ile muhtemel bir örgüt mensubu olabileceğine yer verilen Houda Z, “Benim IŞİD ile herhangi bir bağlantım yoktur. Kocamla Suriye’de yaşadık. Kocam bana örgütle ilgili herhangi bir ilişkisi olduğundan bahsetmedi. Kocam öldürüldükten sonra kaçakçıların yardımıyla Türkiye’ye geldim. Burada sahte evraklarla yaşadım. Kimseden destek almadım. Fransa’ya geri dönmeyi düşünmedim çünkü orada ağır işkencelere maruz kalacağımı ve çocuklarımdan ayrılacağımı biliyordum. İddianamede ismi geçen Taha B.A. ile bir AVM’de Fransızca konuştuğumu duyunca tanıştık. Evime geldi çocuklarıma oyunca getirdi. Ben terörist bir örgütün üyesi değilim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Malika B, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı bir adam vasıtasıyla Suriye’ye gittiğini, burada eşiyle tanıştığını eşiyle birlikte örgütten kurtulmak için kaçak yollardan Türkiye’ye geldiğini, fakat eşinin izini yolda kaybettiğini kaydetti.
Örgütle alakası olmadığını ileri süren Malika B, “Eşimle kurtulmanın tek yolunun kaçmak olduğunu düşündük. Bir kaçakçıyla anlaştık. Türkiye'ye 2018 yılında geldim. Eşimle ayrı ayrı geldiğimiz için izini kaybettim. Eşimin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Türkiye’ye kaçmak isterken Houda ile tanıştım. Kaçakçılar ikimize de diğer sanık Kazım A’nın bize Bursa’da yardımcı olacağını söyledi. Kazım A. bize burada yardım etti. Diğer sanık Fatıha ile de burada tanıştım. Kazım A. ve Fatıha ile herhangi bir örgüt çalışması içerisinde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.
3 kadına yardım ettiği ve örgüt üyesi olduğu gerekçesi ile tutuklu bulunan Kazım A. ise savunma yapmayarak susma hakkını kullandı.
Sanık avukatları Onur Güler, hukuki süreç ile ilgili açıklama yaptı. Sanıkların yargılamasının devam edeceğini ve yargılama sonunda çıkacak karara göre sanıkların ülkelerine iade edileceğini ifade eden Güler, “Müvekkillerim hakkında adlî kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Yargılama devam ediyor, yargılamanın sonunda eğer geri göndermeleri kararlaştırılırsa 3 müvekkilim de ülkelerinde yeniden ve daha ağır şartlarda yargılanacaklar. Önümüzdeki süreçte yargılamanın sonucunu göreceğiz” diye konuştu. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarının ardından ara kararını açıkladı. Sanıklar Houda Z, Malika B. ve Fatıha T. il dışına ve yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir en yakın karakola imza verme şartıyla tahliye edilirken, Kazım A’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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