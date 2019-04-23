YSK'dan AK Parti'nin itirazına ret: KHK ile ihraç edilenler oy kullanabilir

AK Parti'nin KHK'lıların oy kullanmaması yönündeki talebini reddeden Yüksek Seçim Kurulu, 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar verdi.

YSK'da İstanbul seçimlerine yönelik AK Parti ile MHP'nin yaptığı itirazların ele alındığı mesai bugün de devam ediyor. Ara karar açıklayan kurul, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine karar verdi.

KISITLI SEÇMEN İDDİASI ARAŞTIRILACAK

© AA / Doğukan Keskinkılıç AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya ek dilekçe sundu

İstanbul seçimlerine yönelik itirazları görüşen YSK, kısıtlı seçmen iddiasıyla ilgili olarak 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar verdi.

AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sunmuştu.

KHK ile kamu görevine son verilenlerin oy kullanamayacağını öne süren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için KHK ile kamu hizmetinden çıkarılmış 14 bin 712 kişinin oy kullandığını tespit ettiklerini söylemişti.

İTİRAZ DİLEKÇESİNDE 5 İDDİA

© AA / Özge Elif Kızıl İstanbul'da seçimlerin iptalini isteyen AK Parti'den YSK'ya 3 valiz belgeyle itiraz

İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini isteyen AK Parti'nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanaklarına göre; CHP'li Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765; AK Partili Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 036 oy almıştı. Aradaki fark 13 bin 729 olarak gerçekleşmişti.