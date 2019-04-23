Sabah muhabiri, Kılıçdaroğlu'na saldıran Sarıgün hakkında konuştu: Talihsizliği kameralara yakalanması

Sabah muhabiri Nazif Karaman, Ankara Çubuk'ta düzenlenen cenaze töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Osman Sarıgün'le ilgili olarak "Osman Sarıgün’ün buradaki en büyük talihsizliği kameralara yakalanmış olması" dedi.

© AA / Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenazede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı A Haber’de tartışıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminde gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i dün serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan Osman Sarıgün'ün gözaltı süresi ise savcılık sorgusu ardından uzatılmıştı.

Odatv'de yer alan habere göre, A Haber’de 'Canan Barlas ile Gündem' programına katılan Sabah gazetesi muhabiri Nazif Karaman ise, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin "Osman Sarıgün’ün buradaki en büyük talihsizliği kameralara yakalanmış olması" ifadelerini kullandı.