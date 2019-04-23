Sabah muhabiri, Kılıçdaroğlu'na saldıran Sarıgün hakkında konuştu: Talihsizliği kameralara yakalanması

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminde gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i dün serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan Osman Sarıgün'ün gözaltı süresi ise savcılık sorgusu ardından uzatılmıştı.
Odatv'de yer alan habere göre, A Haber’de 'Canan Barlas ile Gündem' programına katılan Sabah gazetesi muhabiri Nazif Karaman ise, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin "Osman Sarıgün’ün buradaki en büyük talihsizliği kameralara yakalanmış olması" ifadelerini kullandı.
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