Kanal D'den Buket Aydın açıklaması

Haber spikeri Buket Aydın'ın görevden alındığı iddia edildi. Kanal D'den konuyla ilgili "İddialar gerçek dışı" açıklaması geldi.

Kanal D'den yapılan açıklamada, "Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir. (Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır.) Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir. (Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır.) Kamuoyuna duyurulur pic.twitter.com/sGpMM7rVMC — buket aydın (@buketaydin) 23 апреля 2019 г.

​Buket Aydın da kamuoyu duyurusunu sosyal medya hesabından paylaştı.

31 Mart yerel seçimlerinden önce programına konuk ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Mersin, İzmir’i alacağız" sözlerine gülmesiyle tepki çeken Aydın, mazbatasını alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememişti.

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