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23:38 23 Nisan 2019
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    Cinsel taciz

    Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Mahalleli karakol önünde eylem yaptı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Kapılarının önünde baygın halde bulunan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. İstismara uğrayan çocuğun Amcası Vasfi E. "Benim bugün haberim oldu. Çocuk şu an yoğun bakımda" dedi.

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    DHA
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    Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün öğlen sıralarında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi,  evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulundu. Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen hastaneye götürdü. Ameliyata alınan ve yoğun bakımdaki tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Durumu öğrenen mahalle sakinleri Kanarya mahallesinde karakol önünde eylem yaptı.

    'ÇALIŞANLAR ÖĞLE YEMEĞİNE GİTTİĞİ SIRADA OLMUŞ'

    Bir mahalle sakini "Dün öğle sıralarında oldu. İnşaatta çalışanların öğle yemeğine gittiği sırada olmuş. Kızı alıp götürmüş hatta yanında 5 yaşında başka bir çocuk da varmış, ona para vermiş. Çocuk da koşmuş komşulara söylemiş 'orada pislik yapıyorlar' diye. Onlar artık bu şekil kaçmışlar. Biz bir kişi biliyoruz ama çocuk annesine iki kişi demiş. Çocuk kendisi kalkmış annesine gitmiş. Şu anda durumu kritik, babası felç oldu diye duydum. Annesi de yeni doğum yapmış durumu iyi değil. Bildiklerimiz bu kadar" dedi.

    'SİZE PARA VERECEĞİM DİYEREK ÇOCUKLARI ARKA TARAFA GÖTÜRÜYOR'

    Erhan Nacar
    © Fotoğraf : Instagram
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    Çocuklardan birinin dayısı olduğunu söyleyen Barış Sezgin "3 çocuklardı, kız 5 yaşında, erkek çocukların biri 5, biri 6 yaşında. 3 çocuk burada oyun oynuyor. Şahıs geliyor 'size para vereceğim' diyerek çocukları arka tarafa götürüyor. Zaten çocuklar korkudan kaçıyor. Kız çocuğunu da bildiğim kadarıyla görünmeyecek bir şekilde duvarın arkasına götürüyor. Çocuklar da çığlık atıyor. Şahıs da yukarıya doğru kaçmış" dedi.

    'ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA'

    Cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuğun amcası Vasfi E. "Olay dün olmuş, benim bugün haberim oldu. Olay burada gerçekleşti. Çocuk şu an yoğun bakımda, çocuğun babası da hasta, yanında bekliyor" dedi.

    Etiketler:
    Eylem, Gözaltı, Cinsel istismar, Küçükçekmece, İstanbul
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