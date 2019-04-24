Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş: CHP ikazı anlamamış

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

© Fotoğraf : İHA/Yağmur Yıldız Bahçeli: Hiç kimse olayların gizli faili ve azmettiricisi olarak partimizi gösteremez

Ateş, şunları söyledi:

“Her zamanki gibi kökü ve kökeni belli bazı odaklardan yönlendirilen bu saldırılarda, güya Genel Başkanımızın, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı desteklediği, savunduğu savı ileri sürülmektedir. Aklı kıt olana anlatmak, görmek istediği gibi görene göstermek zordur; ama yine de anlatalım. Kılıçdaroğlu'nun önlem almadan, HDP ile ittifakı bariz ortadayken, hassasiyetin çok yüksek olacağı belli olan şehit cenazesine katılması bir provokasyon değilse ahmaklıktır.

Genel başkanımızın haklı uyarılarını enine boyuna düşünmeden sosyal medyada bir saldırı başlatmakta kimsenin haddi değildir. Ancak görünen o ki CHP ikazı anlamamış ve liderimize laf yetiştirmeye hatta camiamızı töhmet altında bırakmaya gayret etmiştir. Ülkü Ocakları, liderine yapılacak saldırılara misliyle cevap verecektir. Sabrımız taşarsa öfkemiz sel olur. Kimse sokağı ajite etmemelidir.”