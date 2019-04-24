Metrobüste cinsel saldırı: 'Fermuarını açmışsın, üstüme boşalmışsın şerefsiz'

Dün öğleden sonra İstanbul'da, metrobüsle Avcılar istikametinde giden bir adam, kadın yolcuya cinsel saldırıda bulundu. Kadın, videoya çektiği saldırgana 'Fermuarını açmışsın, üstüme boşalmışsın şerefsiz' diye bağırdı.

Dün öğleden sonra İstanbul'da, metrobüsle Avcılar istikametinde giden bir adam, aynı araçta seyahat ettiği kadın yolcuya cinsel saldırıda bulundu.

Metrobüste kadının üzerine boşaldığı belirtilen F.Ö., kadının tepkisi ve çevredekilerin desteğiyle metrobüsten çıkarıldı.

Tacize uğradığını belirterek tepki gösteren kadının, olayın ardından çektiği videoda "Fermuarını açmışsın, üstüme boşalmışsın şerefsiz", "Biz değil siz utanacaksınız" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Olay sosyal medyada da büyük tepi topladı. #MetrobüsteTacizVar etiketini açan sosyal medya kullanıcıları tepkilerini bu etiket üzerinden dile getirdi.

​'GÖZÜMÜ KAPATARAK UYUYOR NUMARASI YAPTIM'

İsmini vermek istemeyen ve tacize uğradığını belirten kadın Oda TV’ye konuştu.

Metrobüste girişte oturduğunu belirterek, tacizcinin ayakta dibine kadar geldiğini belirtti. Önce kendisine temas ettiğini anlatan kadın, metrobüsün, adamın bu kadar yakın durmasını gerektirecek kadar da kalabalık olmadığını aktardı.

Bir süre sonra adamdan şüphelenen kadın, uyuyor numarası yaptı. “Gözümü kapatarak uyuyor numarası yaptım. Etek giymiştim bu yüzden fotoğraf çekmeye çalıştı. Yakınlığını hissedince gözümü açtım ve telefonunda fotoğraf galerisinde olduğunu gördüm” diyen kadın, tacizcinin daha sonra cinsel organını dışarı çıkararak elbisesine boşaldığını aktardı.

Bu andan sonra bağırarak tacizciyi ittirdiğini belirten kadın, diğer yolcuların da tacizciyi gördüğünü belirtti. “Metrobüsü durdurduktan sonra aşağı indik ve diğer yolcularla birlikte yakaladık” diyen kadın, karakola giderek şikayetçi oldu.

Tacizcinin ise gözaltında olduğunu belirten kadının elbiseleri de incelenmek üzere alındı.