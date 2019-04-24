Türk Dışişleri: ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını reddediyoruz" denildi.

© AFP 2019 / MANDEL NGAN Trump 1915 olayları için bu yıl da 'Büyük Felaket' dedi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2019 tarihli açıklamasını reddediyoruz.

Ermenilerin kurguladıkları sübjektif anlatıyı temel alan bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez.

Aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarını bir kez daha hatırlatarak Başkan Trump'ı adil olmaya davet ediyoruz.

Türkiye, 104 yıl önce yaşanan olayların her yönüyle anlaşılması için Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin arkasındadır.

1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermeniler ise bu öneriye olumlu yaklaşma cesaretini gösterememektedir.

Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz.''