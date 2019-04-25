Kulis: MHP kanadına göre Erdoğan'ın 'Türkiye ittifakı' sözlerinin perde arkası

Cumhuriyet'te "Türkiye İttifakı’ndan ‘Cumhur’ çıktı" başlığıyla yayımlanan haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023 Türkiye’sini inşa edecek olan yine milletimizin bizatihi kendisidir. Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye İttifakı olarak hareket etmeliyiz" ifadesi işlendi.

2023 Türkiye’sini inşa edecek olan yine milletimizin bizatihi kendisidir.



Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte TÜRKİYE İTTİFAKI olarak hareket etmeliyiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 19, 2019

Selda Güneysu imzalı haberde şunlar kaydedildi:​

"Erdoğan’ın, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşma yapmasını beklemeden Meclis Genel Kurulu’ndan çıkıp gitmesi de 'MHP ile ittifakımız pazara kadar değil mezara kadar' sözlerinin 'bir teyidi' olarak nitelendiriliyor. Bahçeli, partisinin yeni seçilen belediye başkanlarıyla Antalya’da gerçekleştirdiği kampta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Türkiye İttifakı' sözleriyle 'neyi kast ettiğini bilemediklerini' söylemiş ve Erdoğan’a 'ittifakın cumhurda olduğu' mesajını vermişti.

Bahçeli’nin sözlerinin ardından siyasi kulislerde 'özellikle seçimlerden sonra her iki parti arasında soğuk rüzgârların estiği' belirtilse de iki partinin yöneticilerinin kendi aralarıda durum değerlendirmesi yaptıkları konuşuluyor.

Erdoğan’ın ‘Türkiye İttifakı’ sözleriyle aslında 'milli birlik ve beraberliği kast ettiği, bunun altında başka bir anlam aranmaması gerektiği' ifade edilirken, MHP kanadı bu duruma örnek olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM’de düzenlenen özel oturumda Erdoğan’ın HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın kürsüye çıkmadan Genel Kurul salonundan ayrılmasını örnek gösteriyor.

Erdoğan, Türkiye İttifakı ile ilgili 'Biz şu anda 82 milyonu ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ olarak topluyoruz. Kastımız da budur' ifadelerini de kullanmıştı."