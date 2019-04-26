Sarıkaya: İBB'deki AK Partililer bu adımla hükümetin Strateji ve Eylem Planı'nın şartlarını da reddetmiş oldu

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya Erdoğan, belediyelerin uyuşturucu ile mücadelede önde yer almaları gerektiğini belirtmiş ve bazı önemli önerilerde de bulunmuştu. İBB AK Parti Grubu bu adımıyla bir anlamda hükümetinin Strateji ve Eylem Planı’nın şartlarını da reddetmiş oldu" dedi.

Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te "İptal talebine neden atamanın kronolojisi" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarının böyle kamuoyunu oldukça meşgul edeceği görülüyor" görüşünü dile getirdi.

Bunun en ilgincini de önceki gün yaşandı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’ kurulması önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Buna yönelik tepkiler dün sosyal medyada yeterince döndü.

Ancak ortada ilginç bir başka durum var…

ERDOĞAN’IN TALİMATI

O da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile hazırlanan ve hükümetin en önemli gelecek planlamaları arasında sayılan ‘2018–2023 Uyuşturucuyla Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda belediyeleri de görevlendirmesi…

Strateji ve Plan’ın 132 sayılı tablosunda, ‘Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş’ sıralamasında Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık bakanlıkları ve Yeşilay’ın ardından belediyeler geliyor.

Eylem planı kapsamında ortak proje yürütülmesi gereken belediye sayısının 2018’de 20 olduğuna dikkat çekilerek bu sayının bu yıl 30’a, 220’de 40’a, 2023’te de 70’e çıkarılması hedefleniyor.

© AA / Orhan Akkanat CHP'nin 'Uyuşturucu ile mücadele' ve 'Cinsiyet eşitliği' komisyon önerilerine AK Parti'den ret

İBB AK Parti Grup Başkanı Tevfik Göksu, uyuşturucu ile mücadelenin Kadın-Aile ve Çocuk komisyonlarında yürütüldüğünü ve yeni komisyona ihtiyaç olmadığını belirtmişti.

Ancak hükümetinin Strateji ve Eylem Planı Belgesi ayrı bir birim tarafından 2023 yılına kadar bu mücadelenin sağlam bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini söylüyor.

Hatırlanırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2017’deki yerel yönetimler proje yarışmasında Ankara Altındağ Belediyesi’nin başlattığı ‘Maddeye Değil Hayata Sarıl’ projesine ödülü vermişti.

Erdoğan, belediyelerin uyuşturucu ile mücadelede önde yer almaları gerektiğini belirtmiş ve bazı önemli önerilerde de bulunmuştu.

İBB AK Parti Grubu bu adımıyla bir anlamda hükümetinin Strateji ve Eylem Planı’nın şartlarını da reddetmiş oldu…

Bunları yazarken aklıma Cemil Meriç’in o ünlü sözü geldi:

‘İzm’ler (ideolojiler) idraklerimize giydirilmiş deli gömlekleridir…’"