YSK 5 bin 315 kısıtlı seçmeni daha araştıracak

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, Kurulun İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına ilişkin ara karar verdiğini açıkladı.
YSK'ya 5 bin 315 kısıtlı seçmenin mahkeme kararlarıyla birikte oy kullanmayacaklarına ilişkin listeyi sunduklarını ifade eden Özel, Kurulun bu konuların araştırılması için yeniden bir ara karar oluşturduğunu belirtti.
Özel, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasıyla ilgili ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verildiğini, sürenin bugünden başladığını söyledi.
41 BİN 132 SEÇMEN ARAŞTIRILIYORDU
Özel, böylelikle toplamda araştırılacak seçmen sayısının 46-47 binlere çıktığını belirtti.
YSK, daha önce AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yaptığı olağanüstü itirazda 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar vererek ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için 5 gün süre vermişti.
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