Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yan gelip yatanlara yedirmem

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çalışmadan maaş alanlara karşı tavırlarının net olacağını belirterek, "Bankamatik memuru var diye şikâyet etmem, gereğini yaparım. Kusura bakmasınlar her kuruşu bizim 10 düşünüp bir harcamamız gerekirken, tüyü bitmemiş yetimin hakkını da yan gelip yatıp, ay sonu cebine maaş alanın da gitmesine, bu paraların israf olmasına ben göz yumamam" dedi.

Seçer, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında devraldığı Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün idari ve mali yapısına ilişkin güncel bilgileri kamuoyu ile paylaşırken, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

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Büyükşehir Belediyesi’nin gelir ve gider tablosunu gözler önüne serdikten sonra 100 gün içerisinde hayata geçireceği planlardan geçmiş dönemde yolsuzluk yapıldığı iddialarına, bankomat personeli konusundan metro projesine, su fiyatlarına yapılacak indirimden otopark projelerine kadar birçok konuda kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Seçer, basın mensuplarından gelen talep ve önerilerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

‘ÇAMURA YATACAK HALİMİZ YOK AMA BAZI DOSYALARI DA TEKRAR İNCELEYECEĞİZ’

Belediyenin mevcut borçları ve alacakları konusunda yatırımların nasıl planlanacağı ve ödemelerin yapılıp yapılmayacağı konusundaki soruları yanıtlayan Seçer, belediyenin alacaklarının da peşine düşeceklerini ifade ederek, “Yatırım yapabilecek miyiz soruları soruluyor. Önce birikmiş borçları ödeyeceğiz. 2.2 milyar TL civarında borç var. Bu borcun 1.6 milyar TL’si düzenli olarak 2026 yılına kadar ödenecek. Diğerleri de piyasaya olan borçlar. Tabi ki bunlarda ödenecek. Biz alacağımıza da vereceğimize de şahin kuşuyuz. Çamura yatacak halimiz yok ama şu da var, bazı dosyaları da tekrar inceleyeceğiz” diye konuştu.

‘GELİR GİDER TABLOSU ÇOK İÇ AÇICI DEĞİL’

Yapılacak tasarruftan sonra mali konularda yavaş yavaş dengeyi sağlayacaklarının altını çizen Seçer, “Gelir gider tablosu çok iç açıcı değil. 2019 yılında 344 milyon TL gibi bir borçlanma öngörülerek denge sağlanmaya çalışılmış. Bizim 100 milyon TL rutin gelirimiz söz konusu. Tabi ki bu yıllık vergi toplama miktarıyla da orantılı. Ne kadar çok vergi toplanırsa bize gelen pay da artıyor. Bunun dışında umalım ki, Türkiye derin bir ekonomik krizin içine girmesin. Onun için tasarrufu önemsiyoruz. Rakamları gördünüz, alınacak tedbirleri de duyacaksınız. Hizmetleri aksatmayacak şekilde bir çalışma yapıyoruz. Bize göre gereksiz olan bütün araç gereçleri iade edeceğiz. Fazlalıklar satılacak” dedi.

‘BANKAMATİK MEMURU VAR DİYE ŞİKÂYET ETMEM, GEREĞİNİ YAPARIM’

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde bankamatik çalışanı olup olmadığıyla alakalı tespit olup olmadığı konusunda akıllarda var olan sorulara cevap veren Seçer, çalışmadan maaş alanlara karşı tavırlarının net olacağını belirtti.

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Seçer, “Bankamatik memuru var diye şikâyet etmem, gereğini yaparım. Yarın buralarda feveranlar olacak. Benim bir kulağımdan girer, diğerinden çıkar. Kusura da bakmasınlar her kuruşu bizim 10 düşünüp bir harcamamız gerekirken tüyü bitmemiş yetimin hakkını da yan gelip yatıp, ay sonu cebine maaş alanı da gitmesine, bu paraların israf olmasına ben göz yumamam. Bunu da gelip sizlere şikâyet etmem. Her şey yasalarla sabit olur. Burası bir kamu kurumu. Gerekli tutanaklar tutulur. Bu arkadaşımız işine gelmiyorsa işine son verilir” ifadelerini kullandı.

‘YOLSUZLUK BULGUSUNA RASTLARSAK GEREKLİ MERCİLERE ULAŞTIRIRIZ’

Başkan Seçer, geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesi ile ilgili özellikle merak konusu olan yolsuzluk iddiaları ve müfettiş çağırılıp çağırılmayacağı yönünde yöneltilen soruyu ise, “Şu anda yaptığımız çalışmalarda müfettiş isteyecek herhangi bir bulgu önümüze gelmedi” şeklinde yanıtladı. Seçer, konuşmasının devamında, “Böyle bir bulguya rastlarsak gerekli mercilere ulaştırırız. Çalışmalarımız bütün dairelerde devam ediyor. Böyle bir ihtiyaç hasıl olursa ben gereğini yapmakla mükellefim” dedi.

‘DEMOKRASİ MATEMATİK ÇOĞUNLUĞU DEĞİLDİR’

Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakında olmasına rağmen, kentin yararına olan her karara meclis tarafından destek göreceklerini umduğunu söyleyen Seçer, “Mecliste matematiksel olarak CHP’nin çoğunluğu yok. Ama bu mecliste işlerin önü tıkanacak demek değildir. Ben böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. İlk birleşimde özellikle mecliste organları oluştururken bir iş birliği teklifim oldu. Hem temsilde adalet anlayışı açısından hem de çoğulcu demokrasi vurgusu yapmak istedim. Demokrasi matematik çoğunluğu değildir. Katılımcı demokrasi çoğunlukçu anlayışı reddeder ama çoğulcu anlayışı kabul eder. Önümüzdeki günlerde ben ısrarla demokrasinin ne demek olduğu, çoğulcu demokrasinin erdemlerini, temsilde adaletin önemini anlatmaya devam edeceğim. Ama eminim Mersin yararına alacağımız kararda da diğer partiye mensup arkadaşlarımız bizlere yardımcı olacak. Toplumun yararına olan birçok kararda da işbirliğine gidebileceğimizi görüyorum” diye konuştu.

‘OLAYLARA BAKIŞ AÇIMI, LİSANIMI VE KULLANDIĞIM ÜSLUBUNU GÖRDÜNÜZ’

Mersin’de birlik ve beraberlikten yana kendisinin görevde olduğu sürece kimsenin endişeye kapılmamasını dile getiren Seçer, “Bu konuda artık kimse endişe etmeyecek. Belediye Başkanınızın dünya görüşünü, olaylara bakış açısını, lisanını, kullandığı üslubunu gördünüz. Bu üslubumuz ve bakış açımız devam edecek. Biz herkesi hangi yapıdan olursa olsun, hangi renkten olursa olsun bu memleketin bir asli unsuru olarak görüyoruz. Her şeyden önce bir yurttaş ve insan olarak göreceğiz. Adil bir yönetim ve hizmet anlayışımız olacak. Herkes hak ettiği hizmeti alacak. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın” ifadelerini kullandı.