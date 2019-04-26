Kayıt
00:02 27 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Süleyman Soylu

    Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

    © AA / Mustafa Çiftçi
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 46

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP liderinin asker cenazesine katılacağının önceden haber verilmediğini söyledi. Soylu, "Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın. O korumalar bana bağlı. Ben bunun hesabını sorarım" diye konuştu.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Volkan Furuncu
    Kılıçdaroğlu: Linç girişimi affedilecek bir olay değil ama sağduyumuzu korumak zorundayız
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk Televizyonu’nun canlı yayınında gazetecilerin soruları yanıtladı.

    Asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’lilere yönelik saldırıya değinen Süleyman Soylu, “İklime bakmak lazım. Her seçim sonrası kendine ait bir tortu bırakır. Türkiye’de ilk kez bloklar son 2 seçimdir bu kadar net. Çubuk olayını tam da bunun üzerinden düşünmek lazım. Rahmetli Demirel’e, Ecevit’e başka siyasetçilere Mesut Yılmaz’a da oldu. Tabii bunu normalleştirmez” dedi.

    ‘İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK GİTMESİN DEMEYİ KENDİME YEDİREMEM’

    “Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, ben de hassasiyeti gösteririm” diyen Soylu, şunları söyledi:

    “Gittiğimiz yer şehit cenazesiyse orayı rahatsız etmememiz lazım. Ben beş altı kez bu hassasiyetin içerisinde oldum, gitsem mi, gitmesem mi. ‘Başınız sağolsun’ diyoruz, ‘Bu son olsun’ diyorlar sert bir şekilde. Ne diyebilirim ki, buradaki duyguların bir kısmı kontrol edilebilir, bir kısmı kontrol edilemez. CHP’nin burada seçim öncesi, 24 Haziran’da da çok açık bir şekilde HDP ile siyasal ilişkisi olduğu net belli. Bu çocuklar Çukurca’da sınırlarımızı korumak üzere oradaydılar ve PKK bunları şehit etti. İçişleri Bakanı olarak ‘gitmesin kardeşim’ demeyi kendime yediremem”.

    ‘TABLOYU GÖRDÜĞÜM İÇİN TALİMAT VERDİM’

    © AA /
    Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgi dahilinde planlı bir karşılama olmadı
    “CHP’lilerin şehit cenazelerine alınmaması talimatı verdim” açıklaması hatırlatılan Soylu, “Tam da bu iş için söyledim. Ben itfaiyeci değilim. 24 Haziran’da her CHP’li, Kılıçdaroğlu ve takımı şunu söylemedi mi: ‘Bir oyunuzu CHP’ye bir oyunuzu HDP’ye verin.’ Ben bu tabloyu gördüm” ifadelerini kullandı.

    3,5 yıl İstanbul il başkanlığını yaptığını dile getiren Soylu, “İl başkanlarının, şehit cenazelerine, protokol olarak girmemeleri gerektiğini valilere tedbir olarak söyledim. Daha sonra Hande Fırat sordu, ‘iklim yumuşadı istedikleri yere gidebilirler’ dedim. CHP-HDP işbirliğini hem siyaseten onaylamadığımı hem de bu tedbiri almak zorunda olduğumu söyledim” dedi.

    ‘ALİ KOÇ'A, İMAMOĞLU MAÇA GELİRSE PROBLEM OLABİLİR DEDİM’

    İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almadan önce maçlara gitmemesini istediğini aktaran Bakan Soylu, “Geçen İmamoğlu ile ilgili aynı şeyi söyledim. Beşiktaş maçına gitti. Sayın Cumhurbaşkanımıza oralarda hakaret edildi. Fenerbahçe maçını izlerken, istihbaratım bana şunu söyledi: Sosyal medyada ‘Bu FETÖ’cünün burada ne işi var’ dediler, mazbata meselesini gündeme getirdiler. Ben de sayın Ali Koç’a ‘Burada bir problem olabilir. Siz ev sahibisiniz’ dedim” şeklinde konuştu.

    ‘HDP KONGRESİNE BEN MÜDAHALE ETTİM’

    “HDP’nin Ankara’da yaptığı kongreye ben müdahale ettim” diyen Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara saldırı
    © AA / Metin Aktas
    CHP liderine yumruk atan Sarıgün: 'Kılıçdaroğlu PKK destekçisidir' söylemlerinden etkilendim, bir kez vurdum
    “Neden? Bir güvenlik temini için müdahale ettim. Onların bilgisi dahilinde. İşin bir arka perdesi var. Ben bunun iklimini İçişleri Bakanı olarak düşünmek zorundayım. Bir cinsel taciz söz konusuysa orada yakalanan kişinin ilçede karakola alınmamasına kadar müdahale etmek zorundayım. O ilçede o kişi karakola alınırsa insanlar oraya yıkılır ve toplumsal hadise meydana gelir. Bu tip toplumsal olayların tamamında devreye girerim. Ankara’daki cenazede girdiğim gibi. Aysel Tuğluk olayında olduğu gibi. Kalktım oraya gittim. Bir İçişleri Bakanı nasıl mezarlığa gider? Anında müdahale edemezsiniz, toplumsal olaylar beklemediğiniz noktaya itilir. Ali Koç’a ‘Rica ederseniz, böyle bir mesele oldu’ dedim. O da dedi ki, ‘Sizin isminizi verebilir miyim’ dedi. Ben de ‘Memnuniyetle’ dedim. ‘Benim sizden istirhamım bir daha rica edin’ dedim. ‘Bakan beni arasın’ demiş. Ben de Ali Koç’a, ‘Üzerimizdeki sorumluluğu attık, tedbirlerinizi siz de biz de arttıralım’ dedim”.

    ‘İNSANLAR TOLERANSLI OLMALI’

    “O insanlar o öfkeye nasıl o hale getirildiler. Siyasetçi olarak söylemleriniz, ifadeleriniz, CHP’lilerin HDP ve dolayısıyla PKK ile işbirliği, terörden CHP’den sorumlu olduğu söylemleriniz etkili olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna Soylu, şu yanıtı verdi:

    “Biz devleti idare ediyoruz, ülkeyi yönetiyoruz. Elimizde hem yaptığımız işin sonuçlarına yönelik, hem etrafımızdaki coğrafyaya yönelik hem bilgilerimiz var hem sonuçlarımız var. İnsanlar toleranslı olmalı tabii. Kemal Kılıçdaroğlu hemen oradan sonra kendisini protesto edenlere, kendisine Artvin’de saldıranlarla iş tuttu, şu anda Apo’nun tecridini bitirmek için eylem yapanlara bizim tolerans göstermemizi istiyorsunuz. Hepimizin evlatları var. HDP, PKK’nın siyasi koludur. PKK a demeden HDP a diyemez.”

    Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı
    © AA / Metin Aktas
    Ankara Emniyet Müdürlüğü: Kılıçdaroğlu ile ilgili bildirimde bulunulmadı
    Cenazede Kılıçdaroğlu’nun kaç koruması olduğu sorulan Soylu, açıklamalarından satır başları şöyle:

    'KARAR VERİYORLAR AMA HABER VERMİYORLAR'

    ''Gece saat 23.00 civarı aramışlar cenaze nerede diye. ‘Siz gidecek misiniz?’ diye sormuşlar, böyle bir kararımız yok demişler. Saat 10.03’de aramışlar sabah. Karar veriyorlar ama haber vermiyorlar. Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın. O korumalar bana bağlı. Koruma işiyle mi ilgileniyorlar, yoksa başka işle mi ilgileniyorlar, bir baksın. Yarın bir gün müfettişlerimiz girecek. Ben bunun hesabını sorarım. Öyle adam koruyarak, adamcılık yaparak bu işler devlet işi ciddi işlerdir. Bir korumanın işi koruma olması lazım. Bir baksınlar.

    'HABER VERDİK DEDİLER, KAYMAKAM VE MUHTAR HABERİMİZ YOK DEDİ'

    Orada ‘Haber verdik dediler, hayır haber yok. Biz gerekli tedbirleri almışız zaten. Bir bölük komando jandarma var. Terör timlerimiz, trafik timlerimiz var. Aynı zamanda özel harekatçılar var. Genelkurmay Başkanı orada. Onun güvenlik zafiyeti yok da, Milli Savunma Bakanı orada onun güvenlik zafiyeti yok da, Sayın Kılıçdaroğlu’nun neden koruma zafiyeti olsun. ‘Muhtara haber verdik’ dedi, muhtar çıktı açıklama yaptı. Kaymakam ‘benim Kılıçdaroğlu’nun geleceğinden haberim yoktu’ diyor.

    'GENEL BİR MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİK'

    Levent Gök
    © AA / Emin Sansar
    Levent Gök: Torunlarımın büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm
    Dışarıdan gelen adamlardan bahsediyorlar. 28 kişiyle ilgili şikayette bulundular. 22’si Akkuzulu köyünden. Biz toplam 37 kişiyi tespit ettik. Toplam 61 kişi yapıyor. 61 kişinin 2 kişisi Çubuk’tan, o da köyle akrabalık ilişkisi var, 2 kişi İmamhüseyin köyünden. Bu nasıl dışarıdan bir organizasyon. Provokasyon orada değil provokasyon o olaydan sonra yapmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Orada ilk reaksiyon olduktan sonra, il jandarma komutanı Ünsal Paşa orada. Hepsi dağlardan gelen adamlar. İl emniyet müdürü, emniyet genel müdürü, genelkurmay başkanı orada. Kendi korumaları dahil olmak üzere attığı adımların tamamı bu işin tekniğine aykırıdır. Bir genel müfettiş görevlendirdik. Temel zafiyet varsa bütün bunlara yukarıdan aşağıya bakacaklar. Dışarıdan bir provokasyon söz konusu değil. Bu tamamen orada gerçekleşen doğal bir reaksiyondur.

    'GAZ VE SU SIKILSA ESAS FELAKET O ZAMAN BAŞLARDI'

    TOMA niye yok deniliyor. Şehit cenazesine TOMA gider mi? Birileri gaz sıkın diyor. Orada gaz ve su sıkılsaydı esas felaket o zaman başlardı. Ben hemen kaymakama ulaştım. Ünsal Paşa ve il emniyet müdürümüzle sürekli olarak telefon teması ortaya koydum. Sonra beni CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak aradı. ‘Şu anda evdeler, yol tek taraflı olduğu için arkadaşlar güvenli bir şekilde çıkarmak istiyorlar.

    'KALKINCA İLK BAKTIĞIM GÜNLÜK TRAFİK RAPORUDUR'

    Memleketin hangi köşesinde bir olay olursa ben insani olarak buna üzülürüm. Tabii herkesin kendi mesleğine ait refleksleri var. Yaklaşık 2.5 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle İçişleri Bakanı olarak görevlendirildim. Gece 3,5'tan önce yatmadım. Mantığım 'ben herkesi uyutuyum sonra yatayım' şeklindeydi. Sabah kalktığımda ilk baktığım günlük trafik raporudur. Kaç kişinin öldüğüne bakıyorum, kazaların nerede olduğuna bakıyorum. Bir taraftan bu, bir taraftan göçmen meselesinde ne yaptığımız. Diğer taraftan dün İstanbul'da yaşadığımız, kadına şiddetten tutun, cinsel tacize kadar her mesele. Benim bulunduğum yer duyarlı olursanız, eğer sadece bir iş sevdalısı değil aynı zamanda meselelerin çözümüne yönelik duyarlı olursanız yapabileceğiniz bir yerdir. Burası iğneli fıçıdır''.

    İlgili konular:

    Soylu: Kılıçdaroğlu cenazeye gelecekse güvenlikle paylaşmalıydı, kendisini PKK'dan ayırmayan HDP ile temasları ortada
    Soylu: Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında şu ana kadar hiçbir provokasyon bulgusuna rastlamadım
    CHP suç duyurusunda bulundu, Soylu 'Şahsım adına şeref beratıdır' dedi
    Etiketler:
    Habertürk, Saldırı, Akkuzulu Köyü, Ankara, Çubuk, AK Parti, CHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıya transparan organ üretti
    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla transparan organ üretti
    Karikatür
    Rus İstihbarat Direktörü: Batı, kendisinin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal ediyor
    Çernobil
    Facianın üzerinden 33 yıl geçti: Çernobil bugün de tehlikeli mi?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet