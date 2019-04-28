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12:43 28 Nisan 2019
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    Deep Web Turkish

    Sosyal medya fenomeni Kızgır kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası: Onar yıla kadar hapis istendi

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Sosyal medyadaki 'Deep Turkish Web' adlı kanalın sahipleri Emre ve Erdi Kızgır hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme' suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yüz binlerce abonesi bulunan 'Deep Turkish Web' kanalının sahipleri Emre ve Erdi Kızgır'ın uyuşturucu kullanımını özendirici videolar yayınladıklarının tespit edildiği aktarıldı.

    Deep Web Turkish
    © Fotoğraf: Twitter
    Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Deep Turkish Web serbest
    Videolara ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, iki şüphelinin oynadığı 'Yılan Serdar ve Müptezel Samet' adlı videoda, Serdar adlı kişinin elindeki bir poşetle Samet adlı kişinin evine gittiği, aralarındaki konuşmadan, bu poşette uyuşturucu madde bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

    Videoda Samet'i canlandıran Erdi Kızgır'ın bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmış biri gibi davrandığı ve bir takım halüsinasyonlar gördüğü kaydedildi.

    İddianamede, bahsi geçen videoların herhangi bir kullanıcı tarafından izlenmese dahi suç unsuru oluşturduğu, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bilgisine yer verildi.

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    Sercan İpekçioğlu - Ezhel
    © Fotoğraf: Instagram
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    Her iki şüphelinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme' suçundan ayrı ayrı 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, başsavcılık tarafından onaylanarak gönderildiği İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edildi.

    Şüpheliler 4 Temmuz 2019'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

    Emre ve Erdi Kızgır kardeşler, sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanımına teşvik ettikleri gerekçesiyle Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 26 ilde yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda 13 Aralık 2018'de gözaltına alınmış, soruşturma savcılığı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. İki kardeş, nöbetçi hakimlikteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

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    Etiketler:
    iddianame, Uyuşturucu, YouTube, Erdi Kızgır, Emre Kızgır, Deep Turkish Web, Türkiye
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