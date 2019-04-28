Sosyal medya fenomeni Kızgır kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası: Onar yıla kadar hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yüz binlerce abonesi bulunan 'Deep Turkish Web' kanalının sahipleri Emre ve Erdi Kızgır'ın uyuşturucu kullanımını özendirici videolar yayınladıklarının tespit edildiği aktarıldı.
Videoda Samet'i canlandıran Erdi Kızgır'ın bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmış biri gibi davrandığı ve bir takım halüsinasyonlar gördüğü kaydedildi.
İddianamede, bahsi geçen videoların herhangi bir kullanıcı tarafından izlenmese dahi suç unsuru oluşturduğu, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bilgisine yer verildi.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ, 4 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
Şüpheliler 4 Temmuz 2019'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Emre ve Erdi Kızgır kardeşler, sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanımına teşvik ettikleri gerekçesiyle Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 26 ilde yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda 13 Aralık 2018'de gözaltına alınmış, soruşturma savcılığı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. İki kardeş, nöbetçi hakimlikteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.
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