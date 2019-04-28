Kaftancıoğlu’ndan Ulusal Kanal'a tepki: Yalancı değil ahlaksızsınız aynı zamanda

Bu cümleyi nerede kurduğumu, söylediğimi, yazdığımı ispatlayın değil siyaseti bırakmak 81 milyona saygım gereği ülkeyi terkedeceğim. Peki ya siz? Yalancı değil ahlaksızsınız aynı zamanda.. @ulusalkanal https://t.co/v9HBVIB4ue