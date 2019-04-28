Kaftancıoğlu’ndan Ulusal Kanal'a tepki: Yalancı değil ahlaksızsınız aynı zamanda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fransa’da öldürülen Sakine Cansız’ı 'terörist olarak görmediğini söylediğini' iddia eden Ulusal Kanal’a iddialarını ispatlamaları çağrısında bulunda ve "Yalancı değil ahlaksızsınız aynı zamanda" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Bu cümleyi nerede kurduğumu, söylediğimi, yazdığımı ispatlayın değil siyaseti bırakmak 81 milyona saygım gereği ülkeyi terkedeceğim. Peki ya siz? Yalancı değil ahlaksızsınız aynı zamanda.. @ulusalkanal https://t.co/v9HBVIB4ue— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 28 Nisan 2019
ULUSAL KANAL TWİTTER PAYLAŞIMINI KALDIRDI
Ulusal Kanal’ın Twitter hesabından habere dair yapılan paylaşım Kaftancıoğlu’nun tepkisinin ardından silindi ancak haber hâlâ internet sitesinde yer alıyor.
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