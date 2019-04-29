Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güngör: ESK’nın son hamlesi, kesinlikle kırmızı et fiyatlarına yansıyacaktır

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK), büyükbaş hayvan alım fiyatını güncelleyerek karkas ete kilo başına 1 TL zam yapması, ilerleyen günlerde kırmızı ete ikinci bir zam geleceği ihtimalini yükseltti.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, “Arpaya gelen zamdan dolayı yem fiyatları yüzde 10 artmıştı. Son günlerde kurda yaşanan dalgalanmalar, dolar/TL’nin ilerleyen aylarda 6 TL’yi aşacağının beklenmesi, girdi maliyetlerini iyice artırır. ESK’nin son hamlesi de önümüzdeki günlerde kesinlikle kırmızı et fiyatlarına yansıyacaktır” dedi.

ESK’nın alım fiyatlarında yaptığı 1 TL’lik zammın tüketiciye hemen zam olarak yansımayacağını ancak ramazan ayıyla birlikte fiyatlarda yeniden bir hareketlilik görülebileceğini söyleyen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise “ESK’nin alım fiyatları piyasa fiyatlarının altında kalmıştı. Yapılan 1 TL’lik zamla piyasa fiyatlarına yaklaşıldı. Şu an kırmızı ete talep patlaması yok. Ramazan ayına kadar zam yapılmayacağını düşünüyorum. Ancak ramazana girildikten sonra ne olur bilmiyorum. Zam yapıldığında kimsenin günah keçisi ilan edilmemesi lazım. Maliyetler çok yükseldi. Üretimin devam edebilmesi için, kazanç sağlanabilmesi lazım” diye konuştu.