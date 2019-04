Kulis: Erdoğan 'Sizler yine de her an seçim olacakmış gibi çalışmalarınızı sürdürün' dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin yeni seçilen belediye başkanlarına “YSK henüz kararını vermedi. YSK’nın her türlü kararı kabulümüzdür. Sizler yine de her an seçim olacakmış gibi çalışmalarınızı sürdürün” dediği öğrenildi.