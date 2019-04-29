BAE adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanan bir kişi, Silivri Cezaevi'nde intihar etti

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı.
TUTUKLULARDAN BİRİNİN CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİYLE BAĞLANTISI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ
Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanan kişilerden birinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısının sorguladığı ifade edilmişti.
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