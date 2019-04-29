BAE adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanan bir kişi, Silivri Cezaevi'nde intihar etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına casusluk yaptığı şüphesiyle yakalanan iki kişiden biri, Silivri Cezaevi'nde intihar etti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı.

© Fotoğraf : Twitter/TRT Haber MİT operasyonu: BAE için çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli casusluktan tutuklandı

Silivri Cezaevi'nde intihar eden tutuklu, 'siyasi ve askeri casusluk' ile 'uluslararası casusluk' suçlarından tutuklanmıştı.

TUTUKLULARDAN BİRİNİN CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİYLE BAĞLANTISI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanan kişilerden birinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısının sorguladığı ifade edilmişti.