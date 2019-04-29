Alanyaspor takım doktorundan Sural'ın ölümüne dair açıklama

Aytemiz Alanyaspor takım doktoru İsmail Yetkin, Josef Sural'ın trafik kazasında yaşamını yitirmesiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm spor camiasına, Çekya halkına ve Alanyaspor camiasına başsağlığı dileklerinde bulundu.
PEKSEL: BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞMAK BİZİ DE ÇOK ÜZDÜ
Alanya Özel Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hasan Peksel, kötü haberi duyar duymaz hastaneye geldiklerini söyledi.
İlk olarak, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala sürüklendiği ve bir futbolcunun araç dışına fırlaması sonucu ağır yaralandığı bilgisinin kendilerine ulaştığını aktaran Peksel, şöyle konuştu:
"Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla bölgeye en yakın olmasından dolayı hastanemize getirildi. Diğer 6 futbolcunun hayati tehlike olacak bir durumu yoktu. Yalnız Josef Sural isimli 29 yaşındaki Çek oyuncunun kafa, göğüs, bacak ve kol kemiklerinde çoklu kırıkların olduğu tespit edildi. Ekibimiz çok hızlı şekilde oyuncuyu ameliyata aldı. Ancak iç kanaması da olan Sural'ı, yapılan her türlü müdahaleye karşın sabaha karşı kaybettiğimizi öğrendik. Biz de hastane olarak çok üzgünüz. Zaten yıllardır Alanyaspor'un da sağlık sponsoruyuz. Böyle bir olayla karşılaşmak bizi de çok üzdü."
Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları vip minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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