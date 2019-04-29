Ankara'da 1 Mayıs öncesi IŞİD operasyonu: 17'si Irak, 5'i Suriye uyruklu 22 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 1 Mayıs öncesi düzenlenen terör operasyonunda Suriye ve Irak'ta IŞİD adına faaliyetlerde bulundukları ve yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 17'si Irak ve 5'i Suriye uyruklu 22 kişi gözaltına alındı.