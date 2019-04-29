Ankara'da 1 Mayıs öncesi IŞİD operasyonu: 17'si Irak, 5'i Suriye uyruklu 22 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlerde bulunup yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen kişilere yönelik çalışma başlattı.
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1 Mayıs öncesi Ankara'da örgütsel irtibat kurabilecekleri ve elaman temini alanında faaliyet yürütebilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik bu sabah Ankara ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda Irak uyruklu 17, Suriye uyruklu 5 kişi olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.
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